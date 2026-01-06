“Soy más raro que la mierda”: la confesión íntima de Messi que le está dando la vuelta al mundo

Lejos de las tácticas, los goles y la exigencia permanente de la élite, Lionel Messi se permitió una pausa para hablar de sí mismo. Sin personaje y sin escudos de por medio.
En una entrevista con Luzu TV, el capitán de la selección argentina mostró una faceta íntima, cotidiana y poco conocida, justo cuando transita el camino hacia el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con naturalidad, risas y frases que rápidamente dieron la vuelta al mundo, Leo dejó claro que detrás del mejor futbolista de la historia hay una persona estructurada, sensible y, según sus propias palabras, con rasgos que no siempre encajan en la imagen pública que lo rodea.