¿Extravagante o usual? Estas fueron las peticiones de Messi y el Inter durante su estadía en Medellín

El partido de mañana entre Nacional e Inter Miami será todo menos un juego amistoso. Habrá precauciones en algunos jugadores para no lesionarse, claro, pero sobre todo se promete competitividad, intensidad en la cancha del Atanasio Girardot.
También fiesta. El juego está programado para las 5 de la tarde. Las puertas se abrirán desde las 3. Sin embargo, quienes compraron boletas podrán llegar antes para vivir los espacios tipo “fan fest” que los organizadores promoverán afuera del estadio para que vivan “la experiencia del fútbol”: el show será tipo MLS.