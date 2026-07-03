Liverpool y Portugal recuerdan a Diogo Jota y su hermano Andre, tras un año de su muerte

En el primer año de aniversario de su fallecimiento, Liverpool, la Selección de Portugal y otros referentes del fútbol reaccionaron con emotivos mensajes para Diogo Jota, en su año de muerte.
“Siempre con nosotros” es la imagen que se exhibe en cada partido de Portugal en el Mundial de Norteamérica, ya que los integrantes de la selección siguen con Diogo presente, y por ello, lo recuerdan antes de cada partido.
Liverpool, el club en el que militaba Diogo Jota cuando falleció, también le rindió homenaje al jugador que