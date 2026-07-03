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El algoritmo de la ilusión: la inteligencia artificial predijo el resultado de Colombia vs. Ghana, ¿quién pasará a octavos?

El resultado del análisis de la IA es un consenso absoluto en el marcador, aunque los matices técnicos y los porcentajes de probabilidad exponen alertas para los dirigidos por Lorenzo. Conozca el resultado.

  • Sin margen de error y en formato de eliminación directa, la Selección Colombia mide sus fuerzas ante Ghana este viernes por un cupo entre los dieciséis mejores del planeta. FOTO: Getty
    Sin margen de error y en formato de eliminación directa, la Selección Colombia mide sus fuerzas ante Ghana este viernes por un cupo entre los dieciséis mejores del planeta. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Selección Colombia se juega este viernes 3 de julio su permanencia en el Mundial 2026. El Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario donde el conjunto de Néstor Lorenzo buscará su tercer pase a los octavos de final -en la historia- frente a Ghana.

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Aunque el favoritismo histórico y el rendimiento en la fase de grupos respaldan al equipo sudamericano que disputa actualmente su séptimo mundial en la historia, los datos y la tecnología ya tienen su propio veredicto.

Tres de los modelos de inteligencia artificial más avanzados y consultados por los usuarios de todo el mundo coincidieron de forma unánime en el marcador exacto, pero difieren en las probabilidades y los riesgos del encuentro.

La inteligencia artificial dio un veredicto unánime: ¿quién ganará?

ChatGPT, Gemini y Grok procesaron las estadísticas y las variables de ambas plantillas. La conclusión matemática es idéntica para las tres plataformas más consultadas en el mundo: Colombia vencerá a Ghana por 2-1 en los 90 minutos reglamentarios.

A pesar de la coincidencia en el resultado final, el análisis interno de cada herramienta tecnológica revela distintos niveles de confianza y advierte sobre los peligros que representa el conjunto africano, dirigido por un viejo conocido de la afición colombiana, Carlos Queiroz.

Entérese: ¿Dónde ver el partido Colombia vs. Ghana? Medellín tendrá 21 pantallas gigantes

¿Qué predijo ChatGPT para Colombia vs. Ghana?

Para ChatGPT, la Tricolor tiene un 65 % de probabilidades de quedarse con el triunfo. No obstante, la plataforma advierte que el desarrollo del compromiso no será sencillo y que el arco colombiano recibirá un gol, emulando lo sucedido en el partido previo contra Uzbekistán.

“Aunque la IA considera posible que el partido llegue al tiempo extra si Ghana logra resistir durante buena parte del compromiso, la proyección más probable es que Colombia resuelva la serie en el tiempo reglamentario y avance a los octavos de final“, respondió el modelo de OpenAI.

Gemini: el factor Queiroz y el contragolpe

La inteligencia artificial de Google sitúa las probabilidades de victoria colombiana en un 61 %. Su análisis se centra en la pizarra táctica y en el conocimiento profundo que el entrenador portugués Carlos Queiroz posee sobre el balompié colombiano tras su paso por el banquillo cafetero entre 2019 y 2020.

“Aunque el favoritismo colombiano es evidente, los analistas de datos advierten que el bloque defensivo propuesto por Queiroz y la velocidad al contragolpe de hombres como Antoine Semenyo e Iñaki Williams reducen el margen de error para los dirigidos por Lorenzo”, explicó Gemini.

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Grok: superioridad técnica en los datos

Grok, la IA asociada a la plataforma X, es la más optimista respecto al desempeño del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Y es que le otorga a Colombia un 68 % de opciones de victoria, frente a un escaso 13 % para el combinado de Ghana.

“Colombia es clara favorita por su superioridad técnica, experiencia en grandes torneos y mejor profundidad de plantilla. Ghana tendría que hacer un partido casi perfecto, aprovechando errores en transición y mostrando gran solidez defensiva, para forzar la lotería de los penales“, apuntó el sistema.

A pesar de que en el Mundial 2026 se han dado resultados inesperados, el favoritismo matemático está sobre la mesa para la Selección Colombia, pero la última palabra la tendrán los futbolistas en la cancha de Kansas City.

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Preguntas y respuestas

¿Qué predijo ChatGPT para Colombia vs. Ghana?
ChatGPT proyectó un triunfo de Colombia por 2-1 y estimó una probabilidad de victoria cercana al 65 %, aunque advirtió que Ghana podría complicar el partido.
¿Qué inteligencia artificial ve favorita a Colombia?
Las tres herramientas consultadas —ChatGPT, Gemini y Grok— consideran favorita a Colombia, aunque asignan probabilidades diferentes.
No. Son proyecciones basadas en datos disponibles y modelos estadísticos. El resultado real depende de lo que ocurra en el partido.
¿A qué hora y dónde juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?
El partido se disputa este viernes 3 de julio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, un duelo decisivo para la permanencia colombiana.
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