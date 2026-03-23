Llegaron los goles a la Selección Colombia que está casi completa en Estados Unidos para los duelos ante Croacia y Francia

La Selección Colombia sigue sumando piezas a su convocatoria para los duelos ante Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo. Mientras el equipo nacional está cerca de contar con el total de sus llamados, Francia ya arribó a Estados Unidos y Croacia llegaba anoche, al cierre de esta edición, en dos vuelos diferentes. Dávinson Sánchez, uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración del conjunto cafetero, dijo que están muy motivados por enfrentar a dos grandes elencos y que, por ello, “madrugaron” a los trabajos para llegar en la mejor forma.

“Croacia y Francia han sido protagonistas en los últimos mundiales, siendo subcampeones o terceros; así que son dos selecciones fuertes que serán un gran reto para nosotros, que queremos llegar a la gran fiesta en el mejor nivel”, señaló el defensor caucano del registro del Galatasaray de Turquía. Entre los últimos jugadores en reportarse a Orlando aparecen el capitán James Rodríguez, proveniente de la MLS, y los goleadores Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes sueñan con trasladar su buena racha de clubes a la Tricolor.

Sobre James, su técnico en el Minnesota United, Cameron Knowles, destacó su reciente actuación ante Seattle Sounders: “Es de esos jugadores que uno espera que, al ingresar al campo, aporte y le dé algo más al equipo. Así lo demostró con dos acciones puntuales muy claras que dejaron a nuestros delanteros en buena posición de gol”. James, quien jugó 15 minutos en el empate sin goles, afirmó sentirse en óptima forma física para estar con el equipo que orienta el argentino Néstor Lorenzo. Colombia permanecerá en Orlando hasta el próximo jueves para el partido ante Croacia y luego viajará a Washington D. C. para el segundo compromiso de la ventana Fifa ante Francia.

Actualmente, el cuerpo técnico trabaja con un grupo que incluye a Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Johan Mojica, Álvaro Montero, Camilo Vargas, David Ospina, Santiago Arias, Jhon Arias, Juan David Cabal, Luis Díaz, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos y Jhon Córdoba. La sesión inició con labores direccionadas a la recuperación y ejercicios de prevención en el gimnasio. Luego, el grupo se trasladó al campo de juego para realizar actividades de movilidad articular, fases defensivas y fútbol en espacio reducido enfocado en la dinámica táctica, según la Federación.