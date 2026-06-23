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La Sub-19 de Nacional conquistó la MadCup en España, en la final venció al Atlético de Madrid

El equipo dirigido por Felipe García se coronó de forma invicta en territorio ibérico tras vencer al Atlético de Madrid en una dramática definición por penales.

  • Esta es la delegación campeona. Algunos jugadores ya han trabajado con el equipo profesional. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Esta es la delegación campeona. Algunos jugadores ya han trabajado con el equipo profesional. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
El Colombiano
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hace 3 horas
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La cantera de Atlético Nacional continúa ratificando por qué es una de las más prestigiosas y productivas del continente. Esta vez trasladó su juego estelar a territorio europeo, donde el equipo formativo Sub-19 se consagró campeón de la MadCup, un prestigioso torneo internacional de fútbol base disputado en España. Según reportó la oficina de prensa del club verdolaga, los dirigidos por el director técnico Felipe García firmaron una campaña impecable caracterizada por el buen fútbol, la intensidad táctica y un notable carácter competitivo.

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El camino hacia el título fue una auténtica exhibición de poderío ofensivo. Desde el inicio del certamen, el conjunto antioqueño dejó clara su candidatura al vapulear 7-0 a Sim Tours, en una jornada inspirada de Juan José Rosa, quien se reportó con un triplete, respaldado por las anotaciones de Matías Lozano, Kevin Pérez, Johan Quesada y Edwin Echeverría.

Una campaña invicta y demoledora

La regularidad de la escuadra verde se puso a prueba en jornadas dobles de alta exigencia. El pasado sábado 20 de junio, Nacional derrotó con autoridad 3-0 a Alcalá gracias a los goles de Jesús Chinchía, Jacobo Contreras y Edwin Echeverría. Ese mismo día por la tarde, el rival de turno fue NexStars, al que despacharon con un contundente 4-1 con dianas de Juan José Rosa, Kevin Pérez, Miguel Correa y José Escorcia.

La máquina de goles no frenó en la cuarta fecha, donde los juveniles le endosaron un abultado 8-0 a Natives. En dicho compromiso, Edwin Echeverría y Kevin Pérez se alzaron como las figuras al marcar un triplete cada uno, mientras que Emmanuel Benítez y José Escorcia sellaron la cuenta para certificar el liderato y el paso a las rondas de eliminación directa.

¿Cómo fue la definición?

En la fase definitiva afloró el temple competitivo de los canteranos. En los cuartos de final, en un partido cerrado y muy táctico, Nacional superó por la mínima diferencia (1-0) al CD Daganzo fruto de un oportuno gol de Miguel Correa. Posteriormente, en la semifinal, la categoría Sub-19 volvió a desplegar su juego de posesión y contundencia para golear 5-0 a Nzalang, con un doblete de Juan José Rosa y festejos individuales de Juan Altamiranda, Jesús Chinchía y Matías Lozano.

El partido por el título ofreció el escenario más exigente del campeonato. Atlético Nacional midió fuerzas ante el local, el Atlético de Madrid, en un duelo vibrante que finalizó empatado 0-0 tras el tiempo reglamentario. En la decisiva tanda de penales, los antioqueños mantuvieron la cabeza fría y la precisión absoluta para imponerse por 8-7, desatando el festejo verdolaga en Madrid.

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La nómina la conformaron: Edimer Zea, Jhan Moreno, Jacobo Contreras, Juan Altamiranda, Santiago López, Felipe Marín, Matías Lozano, Miguel Correa, José Escorcia, Juan José Rosa, Kevin Pérez, Jhusstyn Rentería, Simón Jaramillo, Johan Quesada, Simón Rojas, Jesús Chinchía, Emmanuel Benítez y Edwin Echeverría.

Con este trofeo internacional, las divisiones menores del club revalidan el valor de sus procesos metodológicos y proyectan una destacada camada de futbolistas listos para el recambio profesional.

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