Video | ¿Pide pista al Mundial? Así fue el golazo de Santos Borré en el Maracaná contra Flamengo

Es uno de los hombres “del llavero” de Néstor Lorenzo. El entrenador de la Selección Colombia siempre lo ha tenido en cuenta: considera que le aporta desgaste, ímpetu al ataque del seleccionado nacional. Sin embargo, el rendimiento mostrado en algunos partidos de eliminatoria y Copa América no convence a muchos aficionados.
Rafael Santos Borré es consciente de eso. El atacante barranquillero ha trabajado en lo que va del 2026 con la intención de convencer a los hinchas –y a Lorenzo–, de que tiene talento para estar en el Mundial Norteamérica, que se jugará entre junio y julio de este año.