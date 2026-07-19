Del desempleo a la gloria eterna: la increíble vida de Luis de la Fuente, el técnico que llevó a España a la cima del mundo

Del paro a alcanzar la cima del planeta fútbol. Muchas vueltas dio la vida de Luis de la Fuente, de 65 años, hasta este domingo, cuando se proclamó campeón mundial con España fiel a dos máximas: mano izquierda y mentalidad ‘Rocky Balboa’. “Soy de la generación de Rocky Balboa: a mi me pegas y me pegas y al final me caigo. Pero me vuelvo a levantar y sigo y sigo y sigo...”, escribió el seleccionador en su biografía, ‘La vida se entrena todos los días’, publicada antes del Mundial. Tras destacar como joven promesa en Haro, su ciudad natal, De la Fuente fue detectada por el Athletic de Bilbao, que lo reclutó para sus categorías inferiores con 16 años. Subió escalones hasta formar parte del equipo histórico que ganó dos Ligas (1983 y 1984), una Copa del Rey y una Supercopa de España con Javier Clemente en el banquillo. “Era joven, tenía un BMW, una American Express Oro... Era un privilegiado y puede que aquellos lujos se me subieran a la cabeza”, relata sobre su época de vino y rosas.

Madurez en Sevilla

A los 27 años De la Fuente sale por fin de su zona de confort y ficha por el Sevilla tras haber estado en la agenda de Real Madrid, Barcelona y Atlético, relata en su autobiografía. “Llegué un 12 de julio y el 1 de septiembre ya bailaba sevillanas. En serio. Pensé que eso era importante para integrarse así que nada más aterrizar me apunté a una academia”, escribe sobre su adaptación exprés. El lateral izquierdo da un vuelco a su vida. Descubre un entorno más profesional y siéntate en la cabeza. Conoce a Charo, su esposa, y tiene dos hijos, que se unen al primero, que nació cuando tenía 24 años. Antiguo monaguillo, recupera la fe católica, abandonada en sus primeros años como profesional, y que ha mantenido hasta ahora: “Soy un creyente convencido”.

Modista frustrado

Tras cuatro temporadas en Sevilla (1987-1991) y un regreso al Athletic (1991-1993), De la Fuente cuelga las botas en 1994 en el Alavés, en Segunda B. Tiene solo 32 años y en un principio no quiere seguir conectado al fútbol. Su familia regentaba una tienda de ropa y siempre se ha sentido atraído por la moda. “Me llevaba camisas amarillas, rosas, verdes con las que aparecía en los entrenamientos y todos me decían: ‘Pero ¿dónde compras estas camisas?’”, recuerda. Finalmente la llamada de un excompañero le devolvió al fútbol como entrenador de categorías inferiores. Iniciaba una larga trayectoria en los banquillos. Y por el camino, un llamativo cambio físico. Operado de la rodilla tras retirarse, hacía la rehabilitación en el gimnasio y comenzó a levantar pesas casi por casualidad. No ha parado hasta hoy. “No voy a negar que me gusta estar fuerte por coquetería, pero lo verdaderamente importante es la satisfacción que me proporciona el esfuerzo... Voy al gimnasio todos los días, pase lo que pase”, subraya.

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