EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

El estudio mide a 22 países, en un periodo que va de enero a agosto de este 2026. Se trata del IAD 2026, que analiza la transformación digital de los medios tradicionales y concretamente compara cómo estos medios –en 22 países– se están adaptando a YouTube a partir de cinco dimensiones clave: crecimiento de views, crecimiento sostenido, crecimiento de suscriptores, APV (rendimiento del contenido) y views.
“No solo quién evalúa quién obtiene el score más alto, sino cómo se están adaptando a YouTube los canales según su origen: Prensa, Radio o Televisión”, explica el especialista Guillermo Nanni, analista senior del ecosistema mediático digital y de la conversación pública y director de Comunicación de la Universidad Austral.
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En el estudio, la prensa obtiene un IAD promedio de 66,8. “Su rasgo más destacado aparece en el crecimiento de views (83,1), mientras que presenta mayor margen de desarrollo en APV (50,6) y escala de views (51,7)”, precisaron.
En ese listado de prensa, EL COLOMBIANO lidera el ranking en el país con un score de 81,0.