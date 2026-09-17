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VIDEO | Manzur y Epa Colombia, ‘peleando’ por una cortina como roomies en Carabineros

En el video publicado por Yina Calderón se escucha a la influencer quejarse por una supuesta “tortura” y “persecución”.

  • Daneydi Barrera Rojas se oye en un video discutiendo con el senador Wadith Manzur. Foto: captura de video
    Daneydi Barrera Rojas se oye en un video discutiendo con el senador Wadith Manzur. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ni en sus más extraños sueños el senador Wadith Manzur habría imaginado que terminaría discutiendo con la empresaria conocida como ‘Epa Colombia’ por una cortina, y mucho menos que el escenario sería la Escuela de Carabineros, donde ambos permanecían privados de la libertad.

La llamativa escena ocurrió durante el tiempo que compartieron en ese lugar de reclusión. Posteriormente, tanto Manzur como ‘Epa’ fueron trasladados, aunque los movimientos se produjeron de manera independiente y no estuvieron relacionados con aquella discusión.

El video, publicado por la influencer Yina Calderón, ya es viral en redes sociales. En él se escucha a Daneidy Barrera hablar sobre la cortina mientras se dirige a Manzur, quien permanece de pie frente a ella, a las afueras de lo que parece ser una habitación.

Barrera le reclama al senador y asegura que lo ocurrido entre ambos es “persecución y tortura”.

“¿Dónde la corro más la cortina, Manzur, dónde más? Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, dice Daneidy en la grabación.

La grabación, sin embargo, dura breves segundos, por lo que no se puede determinar el origen de la discusión ni comprobar las afirmaciones realizadas durante el intercambio.

“Esto es cruel, ella no es una criminal... necesitamos su ayuda”, escribió Yina Calderón al publicar el video. La publicación iba dirigida al presidente Abelardo De La Espriella.

Barrera Rojas, está recluida en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los destrozos ocasionados a estaciones del sistema TransMilenio en Bogotá durante las protestas de noviembre de 2019.

Manzur por su parte, enfrenta una investigación por su presunta participación en la red de corrupción que operó al interior de la UNGRD y que, según las autoridades judiciales, habría involucrado el direccionamiento irregular de contratos y el uso de recursos públicos para obtener apoyos políticos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 12 de marzo y, posteriormente, el senador se presentó ante las autoridades para atender el requerimiento judicial.

Aunque en estos casos los aforados suelen ser enviados a establecimientos penitenciarios, Manzur permanecía recluido en la Escuela de Carabineros, una instalación que históricamente ha servido como lugar de detención para políticos y funcionarios investigados o condenados por distintos procesos judiciales de alto perfil. Hace unos días fue trasladado a La Picota.

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