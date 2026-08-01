¿Se resolvió el futuro de Luis Díaz? El futbolista colombiano se unió a la pretemporada del Bayern Múnich con nuevo look

¿Quedó resulta la duda sobre el futuro de Luis Díaz? Algunos dirán que sí. Este sábado, el futbolista guajiro, de 29 años, se unió a los entrenamientos de pretemporada del Bayern Múnich alemán y, para muchos, con eso confirmó que seguirá en el cuadro bávaro por lo menos una temporada más.
Díaz, que la temporada pasada anotó 26 goles y dio 23 asistencias con el cuadro alemán en los 52 partidos que disputó, es una de las grandes figuras del Bayern. Sin embargo, después del Mundial de Norteamérica corrió –con fuerza–, el rumor de que lo pretendía el Al-Hilal de Arabia Saudita y que el futbolista, por el buen salario que recibiría, analizaba la propuesta.