Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Se resolvió el futuro de Luis Díaz? El futbolista colombiano se unió a la pretemporada del Bayern Múnich con nuevo look

El futbolista guajiro, de 29 años, tiene contrato con el equipo alemán hasta mediados del 2029. Desde Arabia siguen buscándolo.

  • El futbolista guajiro Luis Díaz entrenó con el Bayern Múnich después de regresar de las vacaciones que tuvo por el Mundial de Norteamérica. Foto: tomada de redes sociales
    El futbolista guajiro Luis Díaz entrenó con el Bayern Múnich después de regresar de las vacaciones que tuvo por el Mundial de Norteamérica. Foto: tomada de redes sociales
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
bookmark

¿Quedó resulta la duda sobre el futuro de Luis Díaz? Algunos dirán que sí. Este sábado, el futbolista guajiro, de 29 años, se unió a los entrenamientos de pretemporada del Bayern Múnich alemán y, para muchos, con eso confirmó que seguirá en el cuadro bávaro por lo menos una temporada más.

Díaz, que la temporada pasada anotó 26 goles y dio 23 asistencias con el cuadro alemán en los 52 partidos que disputó, es una de las grandes figuras del Bayern. Sin embargo, después del Mundial de Norteamérica corrió con fuerza, el rumor de que lo pretendía el Al-Hilal de Arabia Saudita y que el futbolista, por el buen salario que recibiría, analizaba la propuesta.

Sin embargo, la llegada a los entrenamientos del Bayern con un nuevo look –el cabello decolorado, de un rubio tan claro que, mal visto, parecen canas–, generó un poco de tranquilidad en los aficionados del cuadro alemán que querían que se quedara. También en los futboleros colombianos que se preguntaban si irse del fútbol teutón al árabe era bueno para Díaz.

¿Cómo será la gira de pretemporada del Bayern y qué puede pasar con Lucho?

Cuando el rumor de la presunta salida de Luis Díaz tomó fuerza, el Bayern Múnich sacó varias piezas gráficas con el futbolista colombiano como imagen. Además, manifestaron que la intención era que se quedara en el equipo con el que tiene contrato hasta mediados del 2029.

Por eso la alegría de muchos cuando lo vieron preparándose para la gira que hará el Bayern Múnich por territorio asiático en su pretemporada. El elenco dirigido por Vicent Kompany viajará hasta Corea del Sur para disputar algunos partidos internacionales en un recorrido que tiene el patrocinio de Audi, una de las marcas que más dinero inyecta en el club teutón.

Sin embargo, la presencia de Luis Díaz en esa gira no garantiza que se quede en el club bávaro. Hace un año, cuando aún jugaba en el Liverpool inglés, el colombiano viajó con el equipo en la gira que hicieron por Asia y, estando allá, firmó contrato con el Bayern Múnich que le ofreció mejores condiciones salariales que las que tenía en el club que juega en Anfield Road.

Por eso, aunque ya se unió a la pretemporada del Bayern Múnich en Alemania, el futuro de Luis Díaz, quien el año anterior fue uno de los mejores extremos del mundo, aún no está definido por completo. Se espera, eso sí, que en los próximos días haya más claridad sobre si el futbolista guajiro quiere seguir en la élite del fútbol mundial o logran convencerlos los billetes que están poniendo sobre la mesa desde Arabia.

¿Luis Díaz continuará en el Bayern Múnich para esta temporada?
Aunque Luis Díaz se unió a la pretemporada del Bayern Múnich, su futuro no está definido al 100% debido al interés y la oferta económica del Al-Hilal de Arabia Saudita.
¿Cuáles fueron las estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la última temporada?
Luis Díaz registró 26 goles y 23 asistencias en 52 partidos disputados durante su última temporada con el Bayern Múnich.
¿Qué equipo de Arabia Saudita está interesado en fichar a Luis Díaz?
El Al-Hilal de Arabia Saudita es el club interesado en contratar al extremo colombiano, presentándole una propuesta con un alto salario.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos