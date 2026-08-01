¿Se resolvió el futuro de Luis Díaz? El futbolista colombiano se unió a la pretemporada del Bayern Múnich con nuevo look

¿Quedó resulta la duda sobre el futuro de Luis Díaz? Algunos dirán que sí. Este sábado, el futbolista guajiro, de 29 años, se unió a los entrenamientos de pretemporada del Bayern Múnich alemán y, para muchos, con eso confirmó que seguirá en el cuadro bávaro por lo menos una temporada más.

Sin embargo, la llegada a los entrenamientos del Bayern con un nuevo look –el cabello decolorado, de un rubio tan claro que, mal visto, parecen canas–, generó un poco de tranquilidad en los aficionados del cuadro alemán que querían que se quedara. También en los futboleros colombianos que se preguntaban si irse del fútbol teutón al árabe era bueno para Díaz.

Cuando el rumor de la presunta salida de Luis Díaz tomó fuerza, el Bayern Múnich sacó varias piezas gráficas con el futbolista colombiano como imagen. Además, manifestaron que la intención era que se quedara en el equipo con el que tiene contrato hasta mediados del 2029.

Por eso la alegría de muchos cuando lo vieron preparándose para la gira que hará el Bayern Múnich por territorio asiático en su pretemporada. El elenco dirigido por Vicent Kompany viajará hasta Corea del Sur para disputar algunos partidos internacionales en un recorrido que tiene el patrocinio de Audi, una de las marcas que más dinero inyecta en el club teutón.

Sin embargo, la presencia de Luis Díaz en esa gira no garantiza que se quede en el club bávaro. Hace un año, cuando aún jugaba en el Liverpool inglés, el colombiano viajó con el equipo en la gira que hicieron por Asia y, estando allá, firmó contrato con el Bayern Múnich que le ofreció mejores condiciones salariales que las que tenía en el club que juega en Anfield Road.

Por eso, aunque ya se unió a la pretemporada del Bayern Múnich en Alemania, el futuro de Luis Díaz, quien el año anterior fue uno de los mejores extremos del mundo, aún no está definido por completo. Se espera, eso sí, que en los próximos días haya más claridad sobre si el futbolista guajiro quiere seguir en la élite del fútbol mundial o logran convencerlos los billetes que están poniendo sobre la mesa desde Arabia.