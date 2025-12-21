Video | Luis Díaz adelantó la Navidad: marcó golazo en victoria del Bayern Múnich contra Heidenheim y anunció que será papá

Dicen que la vida premia a quien bien le paga. También que no hay mayor alegría que tener un hijo. El milagro de la existencia conmueve y anima a cualquiera. Saber que una nueva vida llegará a una familia produce mucha felicidad. El delantero guajiro Luis Díaz lo sabe mejor que nadie: ya tiene dos hijas con Geraldine Ponce, la esposa que fue novia de la juventud.
Pronto, la familia Díaz Ponce tendrá un nuevo miembro. Lucho lo anunció al mundo el domingo, en el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim. El extremo guajiro, de 28 años, anotó el tercer gol del Bayern Múnich en la victoria 4-0 en el duelo válido por la fecha 15 de la Bundesliga alemana.