Video | Luis Díaz adelantó la Navidad: marcó golazo en victoria del Bayern Múnich contra Heidenheim y anunció que será papá

Dicen que la vida premia a quien bien le paga. También que no hay mayor alegría que tener un hijo. El milagro de la existencia conmueve y anima a cualquiera. Saber que una nueva vida llegará a una familia produce mucha felicidad. El delantero guajiro Luis Díaz lo sabe mejor que nadie: ya tiene dos hijas con Geraldine Ponce, la esposa que fue novia de la juventud. Pronto, la familia Díaz Ponce tendrá un nuevo miembro. Lucho lo anunció al mundo el domingo, en el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim. El extremo guajiro, de 28 años, anotó el tercer gol del Bayern Múnich en la victoria 4-0 en el duelo válido por la fecha 15 de la Bundesliga alemana.

Díaz no se amainó por los -1 grados que marcó el termómetro durante el inicio de la noche alemana del domingo en Heidenheim. Por el contrario, el futbolista colombiano –habituao al calor del Caribe–, tuvo un encuentro destacado y, cuando corría el minuto 86 del partido que catalogó al Bayern primero de la liga alemana antes del receso del invierno con 41 puntos, marcó su octava diana en el rentado teutón. Lucho marcó de cabeza. El colombiano estaba bien ubicado en el área cuando el lateral Josip Stanišić envió un centro desde el costado derecho de la cancha. El criollo, que acompañó la jugada con gran atención, solo tuvo que tirarse de palomita, debajo del arco, a lo Falcao, para anotar. El tanto fue el regalo de navidad del futbolista para los aficionados.

A Lucho, por su parte, ya le habían dado el suyo. El extremo no celebró el gol corriendo hacia un costado con euforia para saltar cerca del banderín, como suele hacerlo. Esta vez le pidió al arquero rival la pelota y se la metió debajo de la camiseta. Después, con las manos enguantadas para combatir el frío, se llevó el pulgar a la boca, como emulando un biberón.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Así le anunció al mundo que tendrá un hijo. El milagro de la vida fue celebrado por el delantero inglés Harry Kane, quien abrazó a Díaz después de que marcó un gol y lo “abrigó” como un padre a su hijo. Esta fue la primera anotación del colombiano en diciembre. Pasaron 22 días para que Luis Díaz volviera a marcar gol con el Bayern Múnich. La última anotación del extremo guajiro con el cuadro bávaro se remontaba al 29 de noviembre, cuando marcó en la victoria 3-1.

Con la diana que registró este fin de semana, Díaz llegó a 13 tantos esta temporada con el cuadro bávaro. De ellos, ocho han sido en la Bundesliga, tres en la Liga de Campeones, uno en la Copa de Alemania y otro en la Supercopa de ese país. El guajiro, además, suma siete asistencias.