Los “luchos” están en cuartos de Champions: conozca el camino de la dupla colombiana en la competición. ¿Cuándo juegan y contra quién?

Al comienzo de la temporada 2025-2026, los colombianos Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez cambiaron de aires al fichar por nuevos equipos. Bayern de Múnich, uno de los equipos más importantes del fútbol mundial, desembolsó 70 millones de euros por los servicios de Luis Díaz. El Sporting de Lisboa, un club histórico de Portugal y que se encontró en la obligación de buscar un reemplazo idóneo del goleador sueco Vyctor Gyokeres, hizo una inversión de 22,95 millones de euros por el colombiano Luis Suárez.
Por el momento, los equipos han acertado en su planificación deportiva, y los colombianos son pieza fundamental de ambos planteles. En la Champions, se puede decir que la obligación de los dos clubes no es la misma. Los bávaros, fieles a su historia, buscan año tras año hacerse con el torneo. Mientras que los Leones no tienen ese peso histórico, pero sí apuntan a seguir creciendo en el ámbito europeo.
Las dos escuadras tenían partidos relativamente accesibles en los octavos de final de esta edición. En la ida fue el principio, nudo y desenlace de la llave del Bayern frente a Atalanta de Italia, pues en Bérgamo, con gran actuación del Guajiro (no marcó, sí asistió), el conjunto alemán se impuso 6-1. Los lusos, por su parte, dieron un paso en falso en aquel juego de ida contra el Bodo-Glimt de Dinamarca, cayendo 3-0 en territorio danés. Lucho Suárez y su equipo debían poner el pecho y darlo vuelta en el estadio José Alvalade.