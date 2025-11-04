Video | Luis Díaz rezó y pecó ante PSG: hizo doblete, se volvió el colombiano con más goles en Champions y fue expulsado

Cuando Luis Díaz llegó al Bayern Múnich de Alemania, muchas personas dudaron de que fuera una buena decisión. Algunos argumentaban que era un retroceso porque salía del Liverpool, vigente campeón de la Liga Premier de Inglaterra, la mejor del mundo. Otros más pensaban que, por ser un hombre Caribe, alegre, no se adaptaría al estilo de vida sobrio, frío, de los alemanes y a su fútbol exigente, tanto en lo físico como en lo táctico. Sin embargo, el extremo colombiano ha demostrado, con su buen rendimiento, que el Bayern Múnich es su lugar en el mundo. Díaz llevó su alegría al elenco bávaro y los compañeros lo han agradecido. Harry Kane ha manifestado que tiene mucha habilidad y entrena con entereza. Joshua Kimich manifestó que su alegría los contagiaba, le ayudaba a jugar mejor.

¿Cómo fueron los goles de Luis Díaz contra PSG?

Luis Díaz ha respondido con goles en momentos importantes. En el partido ante PSG, vigente campeón de la Liga de Campeones, Díaz ha brillado. El extremo guajiro ha anotado los dos tantos con los que Bayern vence –parcilamente– 2-0 al cuadro parisino en duelo válido por la cuarta fecha del torneo. El primero fue cuando iban 3 minutos y medio del encuentro. Díaz cazó, dentro del área, el rebote que quedó de una remate que inició su compañero Michael Olise y que el arquero del PSG, Lucas Chevalier, dejó picando cerca del punto de penalti y el criollo ejecutó de buena manera con un remate seco de derecha.

Entre tanto, el segundo tanto lo anotó cuando iban 32 minutos. El futbolista colombiano hizo una presión alta que incomodó a Marquinhos, defensa y figura del PSG, recuperó la pelota y definió, cuando estaba con el arco de frente, marcando su segundo tanto de la noche.

Con esa anotación, Díaz llegó a tres goles en esta edición de la Champions. Además, igualó a Jackson Martínez como el colombiano que más goles ha convertido en la historia del torneo: ambos marcaron en 13 oportunidades.

Díaz, quien tuvo un primer tiempo muy destacado, recibió tarjeta roja antes del final del primer tiempo del partido después de cometer una falta en una disputa con el lateral derecho marroquí Ashraf Hakimi, quien salió en camilla y quejándose de un dolor fuerte en su pierna izquierda. En las imágenes dio la sensación de que el golpe de Lucho le habría generado una molestia en el tendón de Aquiles o el tobillo. Se espera un parte oficial.

Foto: captura de video transmisión