Estas son las cifras doradas de Luis Díaz en su temporada con el Bayern Múnich en la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz quien fue titular con el Bayern Múnich ante el Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga, sumó dos asistencias a sus buenas cifras con el cuadro bávaro en la temporada.

Díaz, clave para los goles de Nicolas Jackson y Alphonso Davies, ajusta una brillante temporada con el Bayern Múnich, no solo en la Bundesliga sino en la Champions League, con goles, asistencia y un desempeño que ha sido calificado como sobresaliente.

En 28 apariciones en 30 fechas de la Bundesliga, el colombiano ajusta 15 goles, 13 asistencias y una calificación promedio de 7.7. Además ha recibido seis tarjetas amarillas y una roja.

De acuerdo con las cifras de la página 365 scores, el guajiro suma también 60 tiros totales, de los cuales 35 han sido al arco y 24 fuera del arco, con 15 opciones perdidas de gol.

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De sus 15 tantos en la liga local, el colombiano marcó 13 en el área, y dos desde fuera. Nueve de ellos con pierna derecha, tres con la zurda y tres más de cabeza.

Díaz acumula 2.240 minutos jugados en la Bundesliga con el Bayern Múnich, para un promedio de 80 minutos por partido.

A sus 29 años, y en la víspera de su primer Mundial con Colombia, el delantero guajiro se ha consagrado con el cuadro bávaro como uno de los hombres claves de la campaña del técnico Vincent Kompany, para el título 35 de la Bundesliga, a cuatro fechas del final de la temporada.

Además, Díaz también se ha lucido con el cuadro alemán en la Copa de ese país con cuatro apariciones, dos goles, una asistencia y una calificación de 7.4 de promedio y una tarjeta amarilla recibida.

Cifras que se unen a las buenas actuaciones en la Champions League, en la que en 10 partidos suma seis goles, tres asistencias, una calificación de 7.6, una tarjeta amarilla y una roja.