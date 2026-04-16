Así está la carrera por el Balón de Oro 2026: Luis Díaz ya está en el top 5, según un nuevo ranking

El gran momento de Luis Díaz sigue dando de qué hablar en el fútbol mundial. Esta vez, el portal GOAL lo incluyó dentro de su ranking de favoritos al Balón de Oro 2026, consolidándolo como uno de los jugadores más influyentes del momento.

En el listado, el extremo guajiro aparece en la quinta posición, un lugar que lo pone a la altura de las grandes estrellas del fútbol internacional y que coincide con la valoración de la mayoría de la crítica deportiva.

Un top dominado por figuras europeas

El ranking está liderado por dos nombres destacados: el delantero inglés Harry Kane, quien ocupa el primer lugar, seguido por el francés Michael Olise. Ambos superan a figuras consolidadas como Kylian Mbappé y la joven promesa española Lamine Yamal.

En este selecto grupo, Díaz destaca como el único colombiano dentro del top 5, superando incluso a goleadores de talla mundial como Erling Haaland.