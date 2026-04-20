¿Es Manuel Neuer el mejor arquero de la historia?, trayectoria del compañero de Luis Díaz en el Bayern

Manuel Neuer, hoy compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, sigue demostrando un nivel superlativo a sus 40 años, tal como se vio en la semifinal de la Champions ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ostenta una carrera exitosa a más no poder, envidiable para cualquier futbolista, y ha formado parte de algunos de los mejores equipos de la historia. El niño que no podía atajar sin su oso de peluche se convirtió en contendiente al Balón de Oro siendo portero con una historia llena de disciplina, talento y carácter.

La escuela, Schalke y Alemania

Nacido en Gelsenkirchen, Alemania, el 27 de marzo de 1986, Neuer creció en una familia católica junto a sus padres Marita y Peter, y su hermano Marcel, con quien empezó a jugar al fútbol. Ingresó a la escuela Berger Feld, la cual hasta el día de hoy tiene convenio con el Schalke 04, el equipo de la ciudad. Allí, Manuel se unió al equipo escolar donde coincidió con Mesut Özil. Se dice que siempre llevaba un oso de peluche con él para sentirse más seguro a la hora de jugar. A la edad de 14 años, se unió a las fuerzas básicas del Schalke 04, donde destacó y dio el salto al primer equipo cuando tenía 19 años. Neuer reemplazó al golero alemán Frank Rost, después de que este saliera lesionado, y nunca más soltaría la titularidad. Su primera gran noche europea la vivió el 5 de marzo de 2008 contra el FC Porto en el estadio Do Dragao; Neuer realizó 10 atajadas y ganó el duelo en dos tiros desde el punto penal. Después de este partido, la prensa alemana lo comparó con su ídolo, Jens Lehmann. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser el guardameta titular de la Selección de Alemania para el Mundial de Sudáfrica 2010. Allí, Neuer tuvo una gran participación, principalmente en el duelo de octavos ante Inglaterra. La Mannschaft cayó en semifinales 1-0 contra la que sería la campeona, España. Un año antes, Manuel ganó la Euro sub-21.

Bayern Múnich y Brasil 2014.

Para la temporada 2011/12, Manuel Neuer, que ya era considerado el mejor arquero alemán del momento, llega al Bayern Múnich por 30 millones de euros. Ese año el equipo bávaro eliminó al Real Madrid por penales en la capital española, con un Neuer como figura, atajando los remates desde los once pasos de Cristiano Ronaldo y Kaká; quien no lo conocía, ese día lo conoció. Bayern llegó a la final de Champions en 2012; sin embargo, cayó ante Chelsea en su propio estadio con un Petr Cech como protagonista. Al año siguiente, dirigido por Jupp Heynckes, el Gigante de Baviera y Neuer ganaron todo lo que pudieron jugar, consiguiendo el triplete: Liga de Campeones, Bundesliga y Copa local. Neuer, Ribéry y Robben, los emblemas. Llegaría el año 2014, y en el banquillo del club más grande de Alemania se sentaría Pep Guardiola. El catalán le inculcó a Manuel la importancia del correcto juego con los pies, aunque reconoció que el alemán tenía buen manejo del balón incluso antes de que él llegara. En palabras de Guardiola, “Neuer tiene las mismas habilidades técnicas que los demás, podría jugar en el mediocampo, también tiene una gran visión de juego”, dijo en 2013.

El director técnico antioqueño Miguel Cadavid se refirió a la integralidad de Neuer en el juego: “es el arquero adaptado al fútbol contemporáneo. Pero nosotros tuvimos al primer arquero líbero, René Higuita, aunque fue Neuer quien acentúo este estilo en Europa. Es integral por su técnica, liderazgo y lo ganador que es” El Bayern ese año cayó ante el Madrid en Alemania 0-4 en las semifinales de Champions; pero el destino le tenía algo más grande a Neuer, quien capitaneó al equipo alemán en la Copa del Mundo Brasil 2014. Dirigido por Joachim Löw, Alemania conquistó Sudamérica y el mundo, y bordó su cuarta estrella de campeón mundial. Manuel Neuer, gran figura del equipo campeón del mundo, fue elegido como el tercer mejor jugador del mundo en la pelea por el Balón de Oro, solo por detrás de Leo Messi y el ganador, Cristiano Ronaldo. Entre 2015 y 2020, el Bayern dominó en Alemania, aunque el equipo cayó 5 años consecutivos en Champions, cuatro de ellas ante clubes españoles. Neuer empezaba a sufrir lesiones que lo marginaban de las grandes citas, como la semifinal ante Real Madrid en 2018.

Resurgimiento y actualidad

El guardameta, otra vez de la mano de Jupp Heynckes, ganó el triplete con el Bayern en 2020. La llamada Champions de la burbuja en Lisboa (por el covid), la liga alemana y la Pokal, convirtiéndose en el único guardameta con dos tripletes y un Mundial. En 2021 jugó la Eurocopa con Alemania, pero cayó en octavos ante Inglaterra. En 2022, 2023, 2024 y 2025 no pudo ganar la Champions, e incluso en 2024 tampoco ganó la Bundesliga. Con la llegada de Luis Díaz a la plantilla bávara, el ataque se reforzó y parece haber encontrado una pieza clave en el engranaje. Como en algún momento Neuer compartió plantel con dos grandes extremos como Ribéry y Robben, ahora lo hace con Michael Olise y “Lucho”, que además forman un tridente de ensueño con Harry Kane. Están vivos en todas las competiciones y el guardavallas busca su tercer triplete como profesional.

“Es un arquero resolutivo, tiene dominio mental y siempre se le ve tranquilo. Neuer es capaz de liderar desde el fútbol y lo mental”, puntualizó Miguel Cadavid

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