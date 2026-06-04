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Universidad Nacional abrirá dos pregrados en Medellín para atender déficit de profesionales de la salud: Medicina sigue en los planes

La apuesta busca ampliar el acceso a educación pública en salud, fortalecer la formación de talento humano y responder a los déficits que enfrenta el sistema sanitario colombiano, especialmente en regiones apartadas de Antioquia, Córdoba y Chocó.

  • Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Vida ya tiene los pregrados de Enfermería y Farmacia. Foto: cortesía.
    Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Vida ya tiene los pregrados de Enfermería y Farmacia. Foto: cortesía.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 50 minutos
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La Universidad Nacional de Colombia anunció la apertura de los programas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en su sede Medellín, una decisión que se da en medio de las crecientes dificultades que enfrenta el sistema de salud para contar con suficiente talento humano y garantizar atención especializada en distintas regiones del país.

Las inscripciones para ambos programas se pueden realizar en este enlace. Comenzaron el 1 de junio y estarán abiertas hasta el próximo 17 de junio. El examen de admisión será el próximo 12 de julio y las clases iniciarán en agosto, en el semestre de 2026-2, en el Campus El Volador de la sede. Los pines de inscripción gratuitos son limitados y se asignan en orden de registro hasta agotar la disponibilidad. Cada...

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