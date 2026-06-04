Universidad Nacional abrirá dos pregrados en Medellín para atender déficit de profesionales de la salud: Medicina sigue en los planes

La apuesta busca ampliar el acceso a educación pública en salud, fortalecer la formación de talento humano y responder a los déficits que enfrenta el sistema sanitario colombiano, especialmente en regiones apartadas de Antioquia, Córdoba y Chocó.