Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor”

El colombiano Luis Díaz rompió este miércoles su silencio un día después de la inolvidable noche en el Parque de los Príncipes ante Paris Saint-Germain, frente al cual, por la cuarta fecha de la Champions League, anotó los dos goles de la victoria (2-1) de su equipo Bayern Munich y fue expulsado tras una dura entrada por detrás al lateral marroquí Achraf Hakimi, quien se retiró entre lágrimas.
El colombiano se mostró con sentimientos encontrados, y le deseó al marroquí un fuerte regreso a la alta competencia.
