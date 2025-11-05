Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor”

El colombiano Luis Díaz rompió este miércoles su silencio un día después de la inolvidable noche en el Parque de los Príncipes ante Paris Saint-Germain, frente al cual, por la cuarta fecha de la Champions League, anotó los dos goles de la victoria (2-1) de su equipo Bayern Munich y fue expulsado tras una dura entrada por detrás al lateral marroquí Achraf Hakimi, quien se retiró entre lágrimas. El colombiano se mostró con sentimientos encontrados, y le deseó al marroquí un fuerte regreso a la alta competencia. Lea: Video | Luis Díaz rezó y pecó ante PSG: hizo doblete, se volvió el colombiano con más goles en Champions y fue expulsado

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos cualquier cosa puede pasar, lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo”. Así empezó diciendo, a través de su cuenta de Instagram, el guajiro, quien con su doblete se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions con 14 anotaciones.

“Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”, agregó Díaz en su publicación, en la que añadió imágenes de su buen desempeño futbolístico y también otra cuando salía del campo, expulsado, y siendo respaldo por el ecuatoriano Willian Pacho, del elenco francés.

Pese a la expulsión del colombiano, su club cerró la jornada como líder de la competencia europea con 12 puntos. Otro jugador del PSG que salió a la defensa de Díaz fue Marquinhos. “Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”. Siga leyendo: Los elogios de Harry Kane hacia Luis Díaz, su gran socio en Bayern Munich Díaz volverá a jugar este sábado con su escuadra en la Bundesliga, en la cual también son líderes. Se medirán, a partir de las 9:30 a.m., a Unión Berlín. Bayern, suma 16 partidos ganados en las diferentes competencias que disputa esta temporada. Por Champions, Lucho se perderá los partidos contra el Arsenal, el 26 de noviembre, y el el Sporting de Lisboa, el 9 de diciembre.