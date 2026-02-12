Encuentran segunda cabeza en menos de 48 horas en el Valle; autoridades investigan los macabros hallazgos

La acción de un hombre, que conducía una moto y dejó un extraño maletín a la orilla del río Cali, muy cerca del Centro Administrativo de la ciudad, encendió las alarmas en la capital vallecaucana.
La acción, ya de por sí sospechosa, tomó un giro distinto luego de que las autoridades descubrieran lo que había al interior del bolso: una cabeza de un hombre de unos 30 años. El macabro hallazgo se produjo a las 10:10 de la mañana de este miércoles, 11 de febrero, luego de que el maletín fuera avistado por miembros de la seguridad que vigilan la zona.
El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades de Cali, que analizan si este homicidio es un caso aislado, tiene que ver con ajustes de cuentas entre bandas que delinquen en la capital vallecaucana, o si está relacionado con un caso similar en el municipio de La Unión ocurrido apenas con unas horas de diferencia.