Video I Díaz, Lucumí, Carrascal y Angulo brillaron con gol antes de unirse a la Selección Colombia

Luis Díaz no fue el único representante que de qué hablar el pasado fin de semana en el fútbol internacional. Otros dos jugadores colombianos también se reportaron con gol antes de sumarse a la concentración de la Selección de mayores en Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará sus últimos amistosos del año frente a Nueva Zelanda y Australia. Lea: Todo un crack: el gol de Luis Díaz ante Unión Berlín y otros de antología del jugador colombiano El primero en encender la jornada fue Díaz, quien el sábado convirtió un tanto de antología con el Bayern Múnich en la Bundesliga, tanto que aún genera comentarios en redes sociales por su calidad técnica y definición.

El guajiro llegó así a 11 anotaciones con el conjunto bávaro, que continúa líder e invicto en el campeonato alemán. El extremo ya se encuentra en suelo estadounidense con la Tricolor.

Por su parte, Jhon Lucumí también se destacó en Italia. El defensor caleño selló el 2-0 del Bolonia sobre el Napoli en la jornada 11 de la Serie A, con un potente cabezazo al minuto 66. Fue su primer gol de la temporada, en un partido donde el neerlandés Thijs Dallinga abrió el marcador al 50’. Con este triunfo, el conjunto boloñés se ubica quinto con 21 puntos, a solo uno del vigente campeón Napoli y en plena pelea por los puestos de Champions League. El Inter encabeza la tabla con 24 unidades.

Mientras tanto, en Brasil, Jorge Carrascal también dijo presente en la red al anotar en el triunfo 3-2 de Flamengo sobre Santos. Con esta victoria, el club carioca se mantiene colíder del Brasileirao con 68 puntos, los mismos que Palmeiras, cuando restan pocas fechas para el cierre del campeonato.