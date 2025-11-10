x

Video I Díaz, Lucumí, Carrascal y Angulo brillaron con gol antes de unirse a la Selección Colombia

Los cuatro jugadores llegan en un gran nivel a la concentración de la Selección en Estados Unidos. Luis Díaz volvió a marcar un golazo con el Bayern Múnich, mientras que Jhon Lucumí, Jorge Carrascal y Álvaro Angulo celebraron con Bolonia, Flamengo y Pumas, respectivamente.

    Jorge Carrascal atraviesa un gran momento con Flamengo, con el que jugará la final de la Copa Libertadores. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

10 de noviembre de 2025
bookmark

Luis Díaz no fue el único representante que de qué hablar el pasado fin de semana en el fútbol internacional. Otros dos jugadores colombianos también se reportaron con gol antes de sumarse a la concentración de la Selección de mayores en Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará sus últimos amistosos del año frente a Nueva Zelanda y Australia.

Lea: Todo un crack: el gol de Luis Díaz ante Unión Berlín y otros de antología del jugador colombiano

El primero en encender la jornada fue Díaz, quien el sábado convirtió un tanto de antología con el Bayern Múnich en la Bundesliga, tanto que aún genera comentarios en redes sociales por su calidad técnica y definición.

El guajiro llegó así a 11 anotaciones con el conjunto bávaro, que continúa líder e invicto en el campeonato alemán. El extremo ya se encuentra en suelo estadounidense con la Tricolor.

Por su parte, Jhon Lucumí también se destacó en Italia. El defensor caleño selló el 2-0 del Bolonia sobre el Napoli en la jornada 11 de la Serie A, con un potente cabezazo al minuto 66. Fue su primer gol de la temporada, en un partido donde el neerlandés Thijs Dallinga abrió el marcador al 50’. Con este triunfo, el conjunto boloñés se ubica quinto con 21 puntos, a solo uno del vigente campeón Napoli y en plena pelea por los puestos de Champions League. El Inter encabeza la tabla con 24 unidades.

Mientras tanto, en Brasil, Jorge Carrascal también dijo presente en la red al anotar en el triunfo 3-2 de Flamengo sobre Santos. Con esta victoria, el club carioca se mantiene colíder del Brasileirao con 68 puntos, los mismos que Palmeiras, cuando restan pocas fechas para el cierre del campeonato.

Los tres futbolistas forman parte de la lista convocada por Néstor Lorenzo para los duelos FIFA que disputará Colombia ante Nueva Zelanda (sábado, 7:00 p.m.) y Australia (martes 18, 8:00 p.m.). Estos compromisos servirán como cierre del calendario 2025 y como referencia para ir perfilando la nómina que disputará el Mundial de Norteamérica 2026.

Siga leyendo:

GOOOOLLLLL for Alvaro Angulo from the penalty spot! He has a goal and assist now tonight for Pumas! 🇨🇴🔥
pic.twitter.com/a1KOGiFrxy

— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) November 9, 2025 " target="_blank">Video | El fuerte cruce de Juan Fernando Quintero con un periodista tras derrota de River en clásico ante Boca

A su vez, en México, el lateral izquierdo Álvaro Angulo anotó, de penalti, en el triunfo de Pumas 3-2 contra Cruz Azul, en el que salió lesionado el portero Kevin Mier, quien se pierde el resto de temporada.

Liga Betplay

