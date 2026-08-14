Luis Javier Suárez suena para el Barcelona; ¿qué tan probable es su llegada al club culé?

El Fútbol Club Barcelona está empecinado en quedarse con el argentino Julián Álvarez como su centrodelantero de cara a la temporada 2026/27; sin embargo, la negativa de la directiva del Atlético de Madrid para su salida complica mucho que “La Araña” se vista de blaugrana. Ante este panorama, varios nombres surgen como opciones alternas; entre ellos está Luis Javier Suárez.

Sin duda, el samario viene de tener su mejor temporada en el fútbol europeo con el Sporting de Lisboa. Suárez marcó 38 goles y dio 8 asistencias, superando registros de Radamel Falcao y Jackson Martínez en su primera campaña en el balompié luso. Su liderazgo en UEFA Champions League para devolver a “Los Leones” a cuartos de final tras pasar más de 50 años sin llegar a esta instancia lo convirtió en uno de los atacantes más respetados del Viejo Continente.

Ante su buen nivel y la importancia que tiene dentro del esquema de Rui Borges, quien en algún momento manifestó que “le ruego a Dios para que Luis se mantenga bien”. Eso sí, a sus 28 años y tras su buen desempeño en las últimas dos temporadas, Suárez querrá aumentar su capacidad goleadora y su nivel de juego en un equipo de mayor nivel, teniendo en cuenta que en la actualidad el Sporting vive sus mejores momentos.

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Las directrices del Barça, comandadas por el director deportivo, Deco, tienen en carpeta al colombiano como una de las opciones. Aunque según la prensa española, Suárez no es el plan B, pues después de Julián Álvarez hay delanteros como Victor Osimhen o Lautaro Martínez. Lo cierto es que, para lograr una mínima posibilidad de ver al cafetero en el Camp Nou, tendría que estar totalmente descartado lo de “La Araña”.