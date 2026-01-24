Video | Doblete de Luis Suárez para la victoria de Sporting de Lisboa esta vez en la Liga de Portugal: sigue dulce con el gol

El delantero samario Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol. Este sábado marcó doblete con el Sporting de Lisboa en el duelo por la Liga de Portugal ante Arouca, en calidad de visitante para el triunfo 1-2.
El cuadro del colombiano se fue adelante en el marcador a los 35 minutos, tras una gran acción colectiva para que el balón llegara a sus botines y, de inmediato, haciendo un gran regate, dejó en el camino a los defensores para sacar un potente remate rastrero y enviar el balón al fondo del arco.