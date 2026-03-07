¿Puede pedir un tarjetón nuevo si se equivoca marcando su candidato? ¿Debe ir firmado por el jurado? Todo lo que debe saber

Los colombianos acudirán a las urnas por primera vez este año el domingo 8 de marzo y elegirán a los senadores, los representantes a la Cámara y los candidatos presidenciales de algunas coaliciones. Para ese día, hay que tener en cuenta algunos detalles.
Para la primera jornada electoral del 2026 están habilitados 41.287.084 colombianos para votar en el país y en el exterior en 13.746 puestos de votación distribuidos en el territorio nacional y en los 253 consulados.
Lea también: Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo
En esta jornada electoral, los colombianos se enfrentan al reto de, a través de diferentes tarjetas con los logos de los partidos y los números asociados a candidatos, elegir a quienes harán las leyes y control político durante los próximos 4 años.
También habrá un papel con los rostros de precandidatos que decidieron por medio de sus colectividades medirse en consultas para definir una única carta que seguirá en carrera para la presidencia.