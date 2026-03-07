¡Russell brilla en Australia! Mercedes domina la clasificación en el primer Gran Premio del año en la Fórmula 1

Con motores renovados, altas expectativas y una cara nueva (Arvid Lindblad), así empezó la clasificación en Albert Park, el circuito que da inicio a la temporada de la F1.

En la primera clasificación (Q1), el neerlandés 4 veces campeón del mundo, Max Verstappen, sufrió un choque contra el muro en la primera frenada de la curva 1, razón por la cual “MadMax” empezará desde las últimas posiciones en el Gran Premio de Australia. Por otro lado, la mirada estuvo puesta en el desarrollo de Ferrari, pues su pretemporada fue buena; sin embargo, tanto en Charles Leclerc como en Lewis Hamilton no se consolidó esa fiabilidad que sí se tuvo en la temporada baja de invierno.

Al final de la Q1, una buena última vuelta le brindó al argentino Franco Colapinto un lugar en Q2, lo que relegó al histórico Fernando Alonso a remar desde la decimoséptima posición este sábado en la noche. Alonso y la directiva de Aston Martin manifestaron su descontento con Honda (proveedor de piezas de potencia), sienten que la compañía japonesa abandonó al equipo en la parte de ingeniería y que por este detalle empiezan el año con pie izquierdo.