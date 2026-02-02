¿Qué hacemos con la quebrada La Presidenta en El Poblado? La alerta está desde hace 19 años

La impactante inundación de la quebrada La Presidenta, ocurrida en la exclusiva zona de El Poblado el pasado miércoles, todavía sigue dando de qué hablar en la ciudad y más con cada trueno que retumba en este valle y que recuerda que la temporada de lluvias sigue vigente.
No obstante, y pese a la rapidez con la que ocurrió el suceso, este sería un escenario que se preveía para algunos expertos. Las escenas de motos arrastradas por la furia del agua y las del pavimento resquebrajado por la fuerza de la misma era algo advertido hace casi dos décadas a raíz de las características del territorio.
En 2007 el Área Metropolitana emitió la Formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca de la quebrada La Presidenta 2005-2006, el cual desde esas fechas ya brindaba bastantes datos sobre la situación del afluente desbordado recientemente y el futuro que se cernía sobre esta zona.
El documento iniciaba explicando que La Presidenta hace parte de la microcuenca hídrica que lleva su nombre y que está constituida por las quebradas Sanín o Moná, El Chocho, La Escopetería, la Chacona y La Poblada.
