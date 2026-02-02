¿Qué hacemos con la quebrada La Presidenta en El Poblado? La alerta está desde hace 19 años

La impactante inundación de la quebrada La Presidenta, ocurrida en la exclusiva zona de El Poblado el pasado miércoles, todavía sigue dando de qué hablar en la ciudad y más con cada trueno que retumba en este valle y que recuerda que la temporada de lluvias sigue vigente.



No obstante, y pese a la rapidez con la que ocurrió el suceso, este sería un escenario que se preveía para algunos expertos. Las escenas de motos arrastradas por la furia del agua y las del pavimento resquebrajado por la fuerza de la misma era algo advertido hace casi dos décadas a raíz de las características del territorio.



En 2007 el Área Metropolitana emitió la Formulación del Plan de Manejo de la Microcuenca de la quebrada La Presidenta 2005-2006, el cual desde esas fechas ya brindaba bastantes datos sobre la situación del afluente desbordado recientemente y el futuro que se cernía sobre esta zona.



El documento iniciaba explicando que La Presidenta hace parte de la microcuenca hídrica que lleva su nombre y que está constituida por las quebradas Sanín o Moná, El Chocho, La Escopetería, la Chacona y La Poblada.





La Presidenta nace en la vereda El Plan de Santa Elena a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. En su recorrido de casi 7 kilómetros –hasta unirse a La Poblada y desembocar en el río Medellín– atraviesa una marañosa red de quebradas que cruzan sectores y barrios como Las Palmas, Altos del Poblado, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas 1 y 2, La Asomadera, El Poblado, La Florida, Astorga, Lalinde, Manila y Patio Bonito. Todo eso en apenas 42 minutos, según un estudio de la EIA de 2019.



“Autopista” de agua

Para comprender mejor lo ocurrido el 28 de enero pasado, hay que entender tres cosas esenciales de La Presidenta. La primera es que su cauce principal tiene en promedio una pendiente de hasta el 18%. Es decir, que por cada 100 metros que el agua avanza en horizontal, el terreno baja 17 metros en vertical, como una “cascada”.



El segundo asunto es que el caudal promedio estimado de La Presidenta a su salida al río Medellín –en las mediciones de 2007– era de casi un metro cúbico de agua por segundo. El dato se dimensiona al compararlo con un hogar promedio de Medellín que consume entre 10 y 14 metros cúbicos de agua en todo un mes.



Y el tercer punto es que desde hace 20 años se conocía que la zona de Patio Bonito es todo un punto crítico susceptible a inundaciones pues allí –por un lado– se recoge toda el agua de la ladera que busca llegar al río y –por el otro– porque se pasa de una pendiente a un llano.





En síntesis, el agua que discurre por La Presidenta estaría viajando a velocidades vertiginosas por una especie de “autopista” que hace que llegue rapidísimo hasta el “taco” del río Medellín, donde anega la zona, causando los estragos vistos.



¿Poca capacidad?

Y si en condiciones normales –y según los cálculos de hace 20 años– la quebrada podría evacuar el agua, en escenarios como el del pasado miércoles cuando en apenas 20 minutos su cauce subió de 40 centímetros de profundidad, a más de 3 metros, sería imposible.



Según el profesor Luis Javier Montoya, profesor de la Universidad de Medellín y líder del grupo de investigación en Calidad del Agua y Modelación Hídrica, el asunto empeora si se tiene en cuenta que otras quebradas adicionales, entre ellas La Poblada, confluyen igual de rápido en La Presidenta a raíz de que comparten estas críticas características.



“Todos los afluentes que llegan a La Presidenta son muy rectos y con pendientes altas, porque las laderas por las que se mueven tienen esa misma inclinación. Esto provoca que el agua escurra y se acumule muy rápidamente. Además, una parte significativa de la quebrada se encuentra canalizada en concreto, lo que incrementa aún más la velocidad del flujo. Por esto, la quebrada tiene un comportamiento torrencial”, dijo.



Montoya lleva razón pues según el estudio de la EIA, en el 2009, 5,7 kilómetros del cauce principal eran en canal natural, pero 950 metros eran en canal artificial y 251 metros en cobertura (puentes o box culvert).



Según el estudio del AMVA de 2007 sobre estos 1,2 kilómetros de canales artificiales de La Presidenta había 145 estructuras identificadas: 63 tramos en canal, 66 box culvert y 16 puentes sobre el afluente. La cuestión es que la mayoría de estas estructuras se rajan en su capacidad hidráulica para un periodo de retorno de 100 años.



La capacidad hidráulica a 100 años es, grosso modo, el caudal máximo de agua que una estructura manejaría seguramente en un evento extremo (como una grave inundación) que estadísticamente ocurriría una vez cada 100 años. Ojo, no significa que el evento pase cada 100 años, sino que sería la representación de ese “1% de probabilidad”.



Entendido esto hay que decir que solo el 18% de los puentes y box culvert aguantaría un evento como el del miércoles pasado, mientras que el 65% de los canales solo tendría capacidad hidráulica para períodos de retorno de 2,33 años.





El docente también hizo énfasis en un factor que no se tiene muy seguido en cuenta pero que, de cara a futuras, emergencias es crucial: la velocidad del agua en La Presidenta.



“Si el agua inunda un sector lentamente, las personas pueden evacuar la zona con tiempo y sin obstáculos. Pero, si el agua sigue bajando tan rápido, puede arrastrar personas, motocicletas u objetos. Eso incrementa el peligro”, dijo.





Acabaron con lo “verde”

A eso se suma que la vegetación de la zona –los remanentes de bosques diseminados por las laderas y partes altas que tenían el objetivo de absorber agua, de retenerla y evitar que corriera a gran velocidad– han ido desapareciendo para erigir sobre ellos edificios y casas. De hecho, la población de la cuenca hace 20 años eran 56.000 y hoy –solo en El Poblado– ya son 122.000.



Esas construcciones impermeabilizaron el terreno y ahora las acaudaladas laderas hacen que el agua lluvia –que antes tardaba entre dos y tres días en llegar a los afluentes del río Medellín– lo haga en 20 minutos.





A esto se suma la indisciplina ciudadana con las basuras que terminan cayendo en los afluentes. De hecho, la Alcaldía comentó recientemente que tras la emergencia en El Poblado, 960 metros cúbicos de material equivalentes a 60 volquetas llenas se han removido de la zona. Aunque se compone principalmente material vegetal y lodo, también de basura.







¿Qué hacer entonces?

Ya no hay tiempo de llorar sobre la leche derramada. La lluvia seguirá cayendo, las torres seguirán ahí y muy seguramente el escenario del 28 de enero se repita. Aún así se requieren acciones de corto, mediano y largo plazo para atajar el asunto.



Según los expertos, lo primero es fortalecer los sistemas de alerta temprana del Siata para que los ciudadanos al menos tengan tiempo de prepararse ante nuevas tormentas. En segundo lugar, expertos como Montoya sugieren mantener limpios los afluentes de La Presidenta y frenar la urbanización descontrolada del afluente. El docente acotó que también se deben promover drenajes urbanos sostenibles como techos verdes, pavimentos porosos, cunetas permeables y estructuras que retengan agua.



Además, a su juicio, más que seguir ampliando canales en concreto es preferible promover soluciones como construir parques lineales como el de La Presidenta que permiten restaurar el cauce.



“Los canales con piedras, pozos y elementos naturales ayudan a reducir la velocidad y a represar el agua. Esta es una hidráulica que busca recuperar el equilibrio natural. Además, seguir ampliando alcantarillados solo traslada el problema aguas abajo. Lo que se necesita es restaurar el ciclo natural, adaptarnos al riesgo y hacer intervenciones más armónicas”, añadió.

Entregarán estudios en abril

Consultada frente a este asunto, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín indicó bajo el proyecto Mi Rio, Mis Quebradas; el Área Metropolitana –mediante convenio firmado con la universidad Nacional– adelanta los estudios y diseños de la solución hidráulica para esta situación. Estos serán entregados entre marzo y abril de 2026, esperando que la misma pueda ser construida entre 2026 y 2027.