Luis Javier Suárez buscará la remontada con el Sporting ante Arsenal en los cuartos de Champions

Aunque favorito para el duelo de este miércoles 15 de abril (2:00 p.m. de Colombia) en cuartos de Champions League ante el Sporting de Portugal en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta deberá sobreponerse a la presión y al mal de altura que parecen haberle paralizado en las últimas semanas si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa. Su condición de líder de la Premier League, el 1-0 cosechado en la ida en Lisboa ante el actual segundo clasificado en el campeonato luso, y el elenco de grandes jugadores en sus filas hacen pensar que los Gunners regresarán a semifinales de la máxima competición europea un año después de quedar apeados en la antesala de la final ante el futuro campeón PSG. Lea aquí: Además de Luis Díaz, estos colombianos también saben lo que es marcarle al Real Madrid Una Champions 2025-2026 en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos precedentes esta temporada (10 victorias y 1 empate). El Arsenal también es favorito para ganar la Premier League por primera vez en 22 años, pero el ambiente en el Emirates no es el que uno se imaginaría en un equipo en esa situación. Porque tras sufrir solo tres derrotas en sus primeros 49 partidos de la temporada entre todas las competiciones, los Gunners han perdido tres de sus cuatro últimos partidos. Con el agravante de que dos de esas derrotas le han costado sendos títulos.

Un puñetazo en la cara

Hace apenas unas semanas el Arsenal parecía encaminado a levantar un póker de trofeos esta temporada, pero una contundente derrota ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga y la eliminación ante el Southampton (2ª división inglesa) en la FA Cup le han hecho caer en picado de la nube. La inesperada derrota en casa por 2-1 ante el Bournemouth el sábado ha puesto en peligro las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier League por primera vez en 22 años. Una derrota que el DT vasco calificó como “un puñetazo en la cara”. El Arsenal aventaja en seis puntos al City, segundo clasificado, que tiene un partido menos y recibirá al equipo de Arteta en un duelo de enorme trascendencia el domingo. “No tengo miedo, en absoluto”, aseguró Arteta este martes ante los periodistas. “Nada de miedo, solo fuego; eso es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente, en mí, porque la oportunidad es increíble”, dijo en referencia al posible doblete de Copa de Europa y Premier League, nunca logrado por el club. La importancia del choque de este fin de semana en el Etihad Stadium sitúa a Arteta ante un dilema de cara al encuentro contra el Sporting: alinear a su once más fuerte para asegurarse de que retoman el rumbo despachando a los portugueses o reservar a jugadores clave para manteners frescos de cara al viaje a Mánchester, con la esperanza de que la profundidad de la plantilla del Arsenal sea suficiente.

¿Cuánto tiempo lleva Portugal sin poner uno de sus clubes en semifinales?