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Luis Javier Suárez buscará la remontada con el Sporting ante Arsenal en los cuartos de Champions

Luis Suárez es el arma en ataque del Sporting para intentar el milagro como visitantes tras caer por 1-0 en su casa. Hora y detalles del partido de este miércoles.

  • Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa. FOTO GETTY
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa. FOTO GETTY
hace 2 horas
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Aunque favorito para el duelo de este miércoles 15 de abril (2:00 p.m. de Colombia) en cuartos de Champions League ante el Sporting de Portugal en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta deberá sobreponerse a la presión y al mal de altura que parecen haberle paralizado en las últimas semanas si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Su condición de líder de la Premier League, el 1-0 cosechado en la ida en Lisboa ante el actual segundo clasificado en el campeonato luso, y el elenco de grandes jugadores en sus filas hacen pensar que los Gunners regresarán a semifinales de la máxima competición europea un año después de quedar apeados en la antesala de la final ante el futuro campeón PSG.

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Una Champions 2025-2026 en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos precedentes esta temporada (10 victorias y 1 empate).

El Arsenal también es favorito para ganar la Premier League por primera vez en 22 años, pero el ambiente en el Emirates no es el que uno se imaginaría en un equipo en esa situación.

Porque tras sufrir solo tres derrotas en sus primeros 49 partidos de la temporada entre todas las competiciones, los Gunners han perdido tres de sus cuatro últimos partidos. Con el agravante de que dos de esas derrotas le han costado sendos títulos.

Un puñetazo en la cara

Hace apenas unas semanas el Arsenal parecía encaminado a levantar un póker de trofeos esta temporada, pero una contundente derrota ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga y la eliminación ante el Southampton (2ª división inglesa) en la FA Cup le han hecho caer en picado de la nube.

La inesperada derrota en casa por 2-1 ante el Bournemouth el sábado ha puesto en peligro las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier League por primera vez en 22 años. Una derrota que el DT vasco calificó como “un puñetazo en la cara”.

El Arsenal aventaja en seis puntos al City, segundo clasificado, que tiene un partido menos y recibirá al equipo de Arteta en un duelo de enorme trascendencia el domingo.

“No tengo miedo, en absoluto”, aseguró Arteta este martes ante los periodistas. “Nada de miedo, solo fuego; eso es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente, en mí, porque la oportunidad es increíble”, dijo en referencia al posible doblete de Copa de Europa y Premier League, nunca logrado por el club.

La importancia del choque de este fin de semana en el Etihad Stadium sitúa a Arteta ante un dilema de cara al encuentro contra el Sporting: alinear a su once más fuerte para asegurarse de que retoman el rumbo despachando a los portugueses o reservar a jugadores clave para manteners frescos de cara al viaje a Mánchester, con la esperanza de que la profundidad de la plantilla del Arsenal sea suficiente.

¿Cuánto tiempo lleva Portugal sin poner uno de sus clubes en semifinales?

El partido será ya el número 54 de la temporada para el club del norte de Londres, un calendario exigente que podría estar pasando factura. El Arsenal ha lidiado con lesiones durante toda la temporada y muchos de los jugadores de Arteta parecieron exhaustos contra el Bournemouth. Además, varios titulares habituales son duda, como el capitán Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber, riccardo Calafiori y Declan Rice, todos ellos ausentes en el entrenamiento del martes.

El Arsenal ha gastado más de 300 millones de dólares en fichajes esta temporada, a los que podría sumar alrededor de otros 50 en hacer efectiva la compra obligatoria del central ecuatoriano Piero Hincapié estipulada en cesión por Bayer Leverkusen.

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Uno de los fichajes más caros lo realizó para llevarse de su rival lisboeta a Viktor Gyökeres por cerca de 70 millones de dólares.

El delantero sueco, con 18 goles en lo que va de temporada, parece que va encontrando su mejor forma, y ​​protagonizará un duelo a distancia en el Emirates con su reemplazo en Lisboa, el colombiano Luis Suárez (33 goles, de los que 5 en Champions).

El Sporting, equipo sobre el papel más débil de los cuartos de final, aspira a convertirse en el primer club de su país en metros en semifinales de la Champions desde el Oporto en 2004.

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