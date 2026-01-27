Luisa Agudelo se va al fútbol del exterior, con emotivo video la arquera se despidió de los hinchas del Cali

La arquera Luisa Agudelo, subcampeona Mundial Sub 17 con Colombia y campeona con el Deportivo Cali en dos temporadas (2024 y 2025), se marcha del cuadro azucarero para continuar su carrera en Estados Unidos. La guardameta que se ha destacado en los últimos años por su talento y capacidad, por lo que ya fue llamada para hacer parte de la Selección Colombia de mayores, siendo una de las opciones que el técnico Ángelo Marsiglia para competencias como la Liga de Naciones, tendrá su primera incursión internacional.

Esta fue la manera como el San Diego Wave FC anunció la llegada de la arquera colombiana Luisa Agudelo, nueva integrante del club. FOTO CORTESÍA

En el video de despedida, Luisa menciona que “no es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, soñé y defendí cada balón como si fuera el último. Me llevo dos finales que quedarán para siempre en la memoria, momentos en los que el corazón latía más fuerte que nunca y donde entendí lo que significan estos colores”. De igual manera, agradeció su paso por el club. “Gracias Deportivo Cali por creer en mi y acompañarme en cada atajada, cada lágrima, en cada alegría. Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha, en esta hinchada y este escudo. Porque el Cali no se deja, se lleva en el alma y esta siempre será mi casa, esto no es un adiós es un hasta luego”.