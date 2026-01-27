Luisa Agudelo se va al fútbol del exterior, con emotivo video la arquera se despidió de los hinchas del Cali

La arquera Luisa Agudelo, subcampeona Mundial Sub 17 con Colombia y campeona con el Deportivo Cali en dos temporadas (2024 y 2025), se marcha del cuadro azucarero para continuar su carrera en Estados Unidos.
La guardameta que se ha destacado en los últimos años por su talento y capacidad, por lo que ya fue llamada para hacer parte de la Selección Colombia de mayores, siendo una de las opciones que el técnico Ángelo Marsiglia para competencias como la Liga de Naciones, tendrá su primera incursión internacional.