Luisa Agudelo se va al fútbol del exterior, con emotivo video la arquera se despidió de los hinchas del Cali

Tras cumplir sus 18 años, la guardameta concretó su primera propuesta internacional y ahora continuará su carrera en Estados Unidos.

  Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia fue anunciada como nueva jugadora del San Diego Wave FC. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia fue anunciada como nueva jugadora del San Diego Wave FC. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
  Esta fue la manera como el San Diego Wave FC anunció la llegada de la arquera colombiana Luisa Agudelo, nueva integrante del club. FOTO CORTESÍA
    Esta fue la manera como el San Diego Wave FC anunció la llegada de la arquera colombiana Luisa Agudelo, nueva integrante del club. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

La arquera Luisa Agudelo, subcampeona Mundial Sub 17 con Colombia y campeona con el Deportivo Cali en dos temporadas (2024 y 2025), se marcha del cuadro azucarero para continuar su carrera en Estados Unidos.

La guardameta que se ha destacado en los últimos años por su talento y capacidad, por lo que ya fue llamada para hacer parte de la Selección Colombia de mayores, siendo una de las opciones que el técnico Ángelo Marsiglia para competencias como la Liga de Naciones, tendrá su primera incursión internacional.

Esta fue la manera como el San Diego Wave FC anunció la llegada de la arquera colombiana Luisa Agudelo, nueva integrante del club. FOTO CORTESÍA
Esta fue la manera como el San Diego Wave FC anunció la llegada de la arquera colombiana Luisa Agudelo, nueva integrante del club. FOTO CORTESÍA

En el video de despedida, Luisa menciona que “no es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, soñé y defendí cada balón como si fuera el último. Me llevo dos finales que quedarán para siempre en la memoria, momentos en los que el corazón latía más fuerte que nunca y donde entendí lo que significan estos colores”.

De igual manera, agradeció su paso por el club. “Gracias Deportivo Cali por creer en mi y acompañarme en cada atajada, cada lágrima, en cada alegría. Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha, en esta hinchada y este escudo. Porque el Cali no se deja, se lleva en el alma y esta siempre será mi casa, esto no es un adiós es un hasta luego”.

Luisa fue anunciada como nueva arquera del San Diego Wave, equipo que ya le dio la bienvenida y le deseo suerte en su nuevo reto profesional, confirmando que la guardameta firmó contrato por dos años.

“Hemos adquirido a la portera colombiana Luisa Agudelo del Deportivo Cali femenino y la firmamos con un contrato hasta la temporada 2028”, publicó el nuevo club de Luisa en las redes sociales.

