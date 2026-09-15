El arquero del Guabirá de Bolivia fue amenazado de muerte si no se dejaba hacer goles

El guardameta del club de fútbol Guabirá de Bolivia y su familia fueron amenazados de muerte por personas a las que el deportista debe dinero y que le exigieron dejarse hacer tres goles en un partido de primera división, denunció su entrenador este lunes.

Las amenazas habrían tenido lugar en el marco del partido que el Guabirá jugó el domingo en casa de Always Ready, que pelea la punta del campeonato local con Bolívar. Los visitantes cayeron 6-0.

A los 35 minutos del primer tiempo, el portero boliviano Manuel Ferrel ya había recibido tres tantos. Entonces hizo señas para pedir la sustitución, que no tardó, y la primera etapa acabó 5-0.

Su entrenador, Leonardo Eguez, percibió que algo extraño sucedía con sus dirigidos y les reclamó airadamente en el vestuario durante el entretiempo, según contó a medios locales.

Los jugadores le revelaron en ese momento que el guardameta, su esposa y su madre habían sido amenazados de muerte y que por esa razón estaban jugando por debajo de su nivel.

“(Ferrel) Tenía que dejarse hacer tres goles o pagar una suma de dinero porque tiene una deuda pendiente con una gente”, dijo el DT al diario El Deber.

“Los jugadores empiezan a llorar, uno empieza a gritar. Fue un ambiente muy duro”, agregó.