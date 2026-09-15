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El arquero del Guabirá de Bolivia fue amenazado de muerte si no se dejaba hacer goles

En el duelo entre Always Ready y Guabirá por el fútbol boliviano, el arquero y los jugadores del visitante actuaron de forma extraña. El entrenador explicó la razón.

  • Los jugadores de Guabirá. En la esquina derecha el guardameta Manuel Ferrel. FOTO: X Club Guabira
    Los jugadores de Guabirá. En la esquina derecha el guardameta Manuel Ferrel. FOTO: X Club Guabira
Agencia AFP
hace 59 minutos
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El guardameta del club de fútbol Guabirá de Bolivia y su familia fueron amenazados de muerte por personas a las que el deportista debe dinero y que le exigieron dejarse hacer tres goles en un partido de primera división, denunció su entrenador este lunes.

Las amenazas habrían tenido lugar en el marco del partido que el Guabirá jugó el domingo en casa de Always Ready, que pelea la punta del campeonato local con Bolívar. Los visitantes cayeron 6-0.

A los 35 minutos del primer tiempo, el portero boliviano Manuel Ferrel ya había recibido tres tantos. Entonces hizo señas para pedir la sustitución, que no tardó, y la primera etapa acabó 5-0.

Su entrenador, Leonardo Eguez, percibió que algo extraño sucedía con sus dirigidos y les reclamó airadamente en el vestuario durante el entretiempo, según contó a medios locales.

Los jugadores le revelaron en ese momento que el guardameta, su esposa y su madre habían sido amenazados de muerte y que por esa razón estaban jugando por debajo de su nivel.

“(Ferrel) Tenía que dejarse hacer tres goles o pagar una suma de dinero porque tiene una deuda pendiente con una gente”, dijo el DT al diario El Deber.

“Los jugadores empiezan a llorar, uno empieza a gritar. Fue un ambiente muy duro”, agregó.

El timonel aseguró que antes de regresar al campo tuvo que ajustar a contrarreloj la estrategia del partido para no sufrir una derrota peor. Eguez aseguró que tras el cotejo acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia.

Sin dar más detalles, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y exmandatario de Always Ready, Fernando Costa, sostuvo que “las autoridades correspondientes” fueron informadas de la situación para que encuentren a los autores.

El portero del Guabirá, escuadra de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz (este), no se ha pronunciado hasta el momento.

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Guabirá, campeón boliviano en 1975, marcha noveno entre 16 equipos que participan en la liga local. Tiene 26 puntos en 19 partidos.

Bolívar y Always Ready luchan por el liderato. Cada uno tiene 42 unidades e igual diferencia de gol.

Lea también: Blindaje bávaro para Luis Díaz: el Bayern Múnich frena críticas y respalda al colombiano ante su crisis goleadora

¿Cómo se llama el arquero del Guabirá amenazado y qué equipo rival enfrentaba?
El guardameta afectado es el boliviano Manuel Ferrel, y el partido en cuestión se disputó el domingo pasado contra el Always Ready, encuentro que terminó con una derrota por 6-0 para su escuadra.
¿Qué exigían exactamente las personas que amenazaron de muerte al guardameta y a su familia?
Los extorsionadores, a quienes el deportista les debe dinero, le exigieron dejarse hacer tres goles en el partido o pagar una suma monetaria para evitar atentar contra su vida, la de su esposa y la de su madre.
¿Cómo se enteró el cuerpo técnico de las amenazas y cuál fue la reacción en el camerino?
El director técnico Leonardo Eguez les reclamó airadamente a sus jugadores en el entretiempo debido a su bajo rendimiento, momento en el cual el plantel rompió en llanto y le reveló la situación de extorsión y amenazas de muerte.
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