Así fue el último partido de Marcelo Gallardo en el Monumental en la victoria de River Plate

Al estadio Monumental de River Plate llegaron miles de aficionados (80.000) y muchos de ellos portando camisetas con la imagen de Marcelo Gallardo y mensajes de agradecimiento. A pesar de los malos resultados, los hinchas de la banda cruzada demostraron, en el último juego del técnico en casa, que su cariño sigue intacto.
Gallardo estuvo en la línea frente al banco y celebró de manera tranquila los goles con los cuales River Plate le ganó 3-1 a Banfield, en un juego que marcó el adiós del entrenador.