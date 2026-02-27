x

Así fue el último partido de Marcelo Gallardo en el Monumental en la victoria de River Plate

Juan Fernando Quintero no estuvo convocado y Kevin Castaño fue suplente y no ingresó al compromiso.

    Marcelo Gallardo se despidió de River Plate. En el Monumental, el cuadro de la banda cruzada ganó 3-1 a Banfield y el Muñeco fue ovacionado por los 80 mil hinchas que llegaron al estadio. FOTO TOMADA X@RiverPlate
    Varios aficionados llegaron al estadio Monumental con camisetas con el rostro de Marcelo Gallardo para la despedida del entrenador, que dirigió su último partido con River Plate. FOTO TOMADA X@RiverPlate
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Al estadio Monumental de River Plate llegaron miles de aficionados (80.000) y muchos de ellos portando camisetas con la imagen de Marcelo Gallardo y mensajes de agradecimiento. A pesar de los malos resultados, los hinchas de la banda cruzada demostraron, en el último juego del técnico en casa, que su cariño sigue intacto.

Gallardo estuvo en la línea frente al banco y celebró de manera tranquila los goles con los cuales River Plate le ganó 3-1 a Banfield, en un juego que marcó el adiós del entrenador.

Así fue el último juego de Marcelo Gallardo en el Monumental

Los medios registraron la llegada del Muñeco al estadio y al primero que saludó fue Enzo Francescoli, uno de los directivos más cercanos durante sus dos ciclos como técnico del club.

Gallardo sorprendió con la nómina titular que presentó en su despedida, en la que, además de la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien salió lesionado en el juego ante Vélez Sarsfield, presentó un grupo renovado: nueve de los once titulares eran surgidos de las inferiores del club.

River Plate formó con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Sebastián Driussi, conformando el último once del Muñeco en su segundo ciclo.

En el Monumental el ambiente estuvo caldeado. Mientras que los aficionados lanzaban cánticos para despedir a Marcelo Gallardo, para los jugadores solo fueron insultos y chiflidos.

En el transcurso del juego, River Plate ganó 3-1 a Banfield con tantos de Lucas Martínez a los 13 minutos, Sebastián Briuddi a los 46’ y Joaquin Freitas a los 58’, el descuento de Banfield fue de Mauro Méndez a los 45’.

Al terminar el juego, Gallardo se despidió uno a uno de los miembros de su cuerpo técnico, mientras que los jugadores se fueron directo al camerino, sin cruzar palabra con el entrenador.

Gallardo se fue dejando dos mensajes para los aficionados y el club, y otro para los jugadores. En el primero dijo: “Simplemente agradecer. Gracias a la gente por otra noche de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es difícil, así que lo hago por acá. Gracias a ustedes por el respeto que han tenido conmigo, sobre todo a los que me acompañaron tantos años”.

A los jugadores les manifestó: “Le deseo de todo corazón a este club, a este plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene”.

