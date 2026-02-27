Hermanas de Karol G hablan sobre conflicto familiar revelado por Verónica Giraldo en video: “Están diciendo que soy una loca”

Esta semana se volvió tendencia la familia de la artista paisa Karol G debido a un video publicado por su hermana, Verónica Giraldo. En la grabación, la hermana mayor de Karol G contó que su familia se ha apartado de ella en medio del proceso legal que enfrenta actualmente contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ven en redes es mentira; nosotros no somos la familia ideal”, aseguró Verónica, quien también mostró en el video algunas heridas que, supuestamente, fueron producto de su intento por sacar a su hija de la casa de sus padres, quienes estarían a cargo de la menor.

En la grabación, entre lágrimas, Giraldo compartió detalles sobre su entorno familiar. Uno de los que más controversia ha generado es su denuncia sobre presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que su padre, Guillermo Giraldo, habría agredido a su madre, Marta Navarro. Según Verónica, tanto ella como sus hermanas tuvieron que presenciar estos hechos en varias ocasiones.

Después de realizar estas declaraciones, la cuenta de Instagram de Verónica fue eliminada.