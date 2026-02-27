$!Paloma Valencia ratifica su liderazgo en la Gran Consulta con 17%, según encuesta GAD3

A una semana de las elecciones, La Gran Encuesta de la firma GAD3 ubica a Paloma Valencia, del Centro Democrático, como la principal ganadora de las consultas interpartidistas. En la medición, contratada por Noticias RCN, La FM, el diario La República, la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez encabeza la medición con el 17 % de intención, consolidándose como la figura con mayor respaldo en este sondeo. En segundo lugar aparece Vicky Dávila con el 7 %, seguida por Claudia López, quien obtiene el 6 % de apoyo. Más abajo en la lista se ubican Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos con el 4 %.

Luego le siguen con el 3 % Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón 3%, mientras que Juan Daniel Oviedo cierra el grupo de los candidatos principales con un 2% . Los otros candidatos quedaron así en la encuesta: Martha Viviana Bernal 2%, Aníbal Gaviria 2%, Enrique Peñalosa 2%, Mauricio Cárdenas 1%, David Luna 1%, Héctor Elías Pineda 0.4% y Leonardo Huerta 0.1% El 16 % de los encuestados manifestó su intención de votar en blanco o anular el voto, mientras que un 31 % respondió “no sabe, no responde”. En la encuesta también se consultó a los participantes sobre su intención de voto en posibles escenarios de segunda vuelta presidencial.

En este contexto, Iván Cepeda lidera con un 34 % de respaldo, seguido por Abelardo de la Espriella con el 26 %. Más atrás, las candidatas Paloma Valencia y Claudia López obtienen un 4 % y 3 % respectivamente. Otros aspirantes como Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Santiago Botero registran el 2 % cada uno. En niveles menores, con un 1 % se encuentran Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Roy Barreras. El apoyo para otros candidatos como Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, y varios más, oscila entre 0.4 % y 0.1 %. Finalmente, un 2 % indicó preferir a otro candidato, mientras que el 6 % expresó intención de votar en blanco o anular.

Un 13 % de los encuestados respondió “no sabe, no responde”, reflejando un sector considerable de indecisos o reticentes a manifestar su preferencia.

Escenarios de segunda vuelta

En un posible escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Cepeda lidera con un 38 % de intención de voto, frente al 33 % de Espriella. Además, un 14 % de los encuestados manifestó que votaría en blanco, mientras que el 11 % indicó que no votaría. Un 4 % no supo o no quiso responder. Lea también: Petro cuestiona y Registraduría responde: ¿Qué es el código fuente y por qué está en el centro del debate electoral? En el escenario que se enfrentarían Iván Cepeda y Sergio Fajardo, Cepeda también lleva la delantera con un 36 %, seguido por Fajardo con el 26 %. En este caso, la proporción de quienes votarían en blanco sube al 16 %, y un 17 % señaló que no participaría en la votación. El porcentaje de indecisos o sin respuesta se mantiene en el 4 %. Finalmente, en el posible duelo entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, Cepeda obtiene un respaldo del 40 %, mientras que Valencia alcanza el 25 %. Un 15 % optaría por votar en blanco, otro 15 % no votaría, y un 4 % permanece indeciso o no responde.

Fajardo, con un 2%

Sergio Fajardo, con una intención de voto de 2 %, casi que desaparece en el escenario de los encuestados por su intención de voto en posibles escenarios de una segunda vuelta presidencial. Entre los otros candidatos con menor intención de voto está Santiago Botero también con un 2 %, seguido por Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Roy Barreras, cada uno con un 1 % de respaldo.

Otros aspirantes como Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Daniel Oviedo registran cifras que oscilan entre 0.2 % y 0.4 %. Asimismo, candidatos como Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Mauricio Lizcano, Felipe Córdoba y Maurice Armitage aparecen con un respaldo marginal del 0.1 % cada uno. Un 2 % de los encuestados manifestó preferir a otro candidato no listado, mientras que el 6 % expresó intención de votar en blanco o anular su voto.

Paloma ratifica su liderazgo

Hace dos días, la candidata Paloma Valencia –que apenas se integró a la consulta hace dos meses–, en otra encuesta, la de Invamer, también era la gran ganadora en el mecanismo de centro-derecha con un 41,6 % de intención de voto. Es decir, más del triple de lo que obtiene el segundo en esa consulta, el exsenador Juan Manuel Galán, que recoge el 12,2 %. Le siguen Juan Daniel Oviedo (10,4 %), Vicky Dávila (10,4 %), Juan Carlos Pinzón (8,4 %), Enrique Peñalosa (6,2 %), Aníbal Gaviria (4,8 %), Mauricio Cárdenas (3,6 %) y David Luna (2,4 %).

Valencia es oriunda de Popayán, Cauca. Ha sido senadora de la República desde 2014 y en 2018 fue precandidata presidencial. El pasado mes de diciembre ganó la consulta interna del Centro Democrático, por encima de las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín. De acuerdo con su biografía publicada en el sitio oficial del Centro Democrático, “estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes; realizó la especialización en Economía en la misma universidad, y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York”. En una reciente entrevista con EL COLOMBIANO, dijo que “todo el mundo es bienvenido a esta campaña. Lo que tenemos que procurar es un Gobierno de la gente que quiere defender la democracia. El camino que nos está proponiendo Petro y Cepeda es el camino de Cuba y de Venezuela: que es destrucción institucional, destrucción del sector productivo y la expulsión de la ciudadanía”.

Ficha técnica de la encuesta