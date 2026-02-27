Deportes Tolima sufrió, pero avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores tras el cobro de penales

El debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportes Tolima se quedaron con los dos últimos cupos hacia la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, que tendrá como cruce estelar el duelo entre el excampeón brasileño Botafogo y Barcelona de Guayaquil.

Juventud de Las Piedras de Uruguay será el rival del Independiente Medellín que dirige Alejandro Restrepo, que dejó en el camino a Liverpool uruguayo.

El Deportes Tolima se dejó empatar la serie 1-1 ante Deportivo Táchira en el último minuto del tiempo regular, pero en los penales (3-0) fue más efectivo y selló bajo la lluvia de Ibagué su paso a la tercera ronda.

Contrario a su estilo vertiginoso y ultraofensivo, el equipo colombiano dirigido por Lucas González salió en casa con un poco más de cautela a cuidar la diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro.