Deportes Tolima sufrió, pero avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores tras el cobro de penales

Colombia mantiene dos equipos en estas fases: DIM y Tolima, que ahora se medirán ante Juventud de Las Piedras de Uruguay y el O’Higgins de Chile, respectivamente.

    Los jugadores del Deportes Tolima celebran con el arquero Neto Volpi gran figura en los lanzamientos de tiro penal, que les permitió avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores. FOTO TOMADA X@cdtolima
Agencia AFP
hace 2 horas
El debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportes Tolima se quedaron con los dos últimos cupos hacia la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, que tendrá como cruce estelar el duelo entre el excampeón brasileño Botafogo y Barcelona de Guayaquil.

Juventud de Las Piedras de Uruguay será el rival del Independiente Medellín que dirige Alejandro Restrepo, que dejó en el camino a Liverpool uruguayo.

El Deportes Tolima se dejó empatar la serie 1-1 ante Deportivo Táchira en el último minuto del tiempo regular, pero en los penales (3-0) fue más efectivo y selló bajo la lluvia de Ibagué su paso a la tercera ronda.

Contrario a su estilo vertiginoso y ultraofensivo, el equipo colombiano dirigido por Lucas González salió en casa con un poco más de cautela a cuidar la diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tras un primer tiempo trabado y sin opciones claras, la historia de la ida en San Cristóbal se repitió y las soluciones para el Tolima volvieron a llegar desde el banquillo.

Los ingresos de Jersson González y Luis “El Chino” Sandoval pusieron a Táchira contra las cuerdas e incluso confeccionaron un gol anulado a instancias del VAR.

Faltando cinco minutos para que los tolimenses sentenciaran la llave, el Carrusel Aurinegro, dirigido por el exmediapunta uruguayo Álvaro “Chino” Recoba, inclinó la cancha y tuvo su mejor momento en el epílogo.

A dos minutos del pitazo final, Deportivo Táchira empató la serie con un penal derivado de una mano clara de Jáder Valencia, que convirtió en gol Luis “Cariaco” González y llevó la serie a los penales.

Sin embargo, desde los once metros los tachirenses, incluido Cariaco, erraron sus tres cobros de múltiples formas: afuera a un costado, por arriba del travesaño y a las manos del portero Neto Volpi.

Los jugadores de Deportes Tolima, apretados por los gritos de los hinchas que temían la épica venezolana, fueron fulminantes en los cobros y celebraron con su gente en medio de una lluvia torrencial.

“Nos hemos preparado para este escenario ya desde el semestre pasado, pensando que, llegando a la final, podrías enfrentar a cualquier rival e irte a una definición por penales. Los venimos entrenando desde hace seis meses”, dijo sobre los cobros el técnico Lucas González al final de partido.

