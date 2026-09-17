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“Nos trazamos los desafíos más altos”: Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Ecuador

El nuevo seleccionador nacional de Ecuador tendrá sus primeros retos en la fecha Fifa de finales de septiembre y principios de octubre de 2026.

  • El entrenador argentino Marcelo Gallardo, quien fue famoso por dirigir a River Plate, fue presentado en Quito. Foto: tomada del x de @FEFecuador
    El entrenador argentino Marcelo Gallardo, quien fue famoso por dirigir a River Plate, fue presentado en Quito. Foto: tomada del x de @FEFecuador
Agencia AFP
hace 6 horas
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El premiado entrenador argentino Marcelo Gallardo asumió el jueves la dirección técnica de la Selección de Ecuador, un combinado para el que trazó “los desafíos más altos” en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo.

Gallardo, de 50 años, aterrizó esta mañana en Quito para su presentación oficial en la Casa de la Selección. El Muñeco recibió en una ceremonia la camiseta tricolor con su nombre y el año 2030 estampados. El timonel agradeció por este nuevo “desafío deportivo y de vida”, que le permite conducir por primera vez en su carrera a un combinado nacional.

Para Ecuador “nos trazamos los desafíos más altos, por lo menos los que me gustan a mí y los que me identifican” como entrenador, dijo Gallardo a periodistas.

El argentino es uno de los entrenadores más laureados de la región. Conquistó 14 títulos con River Plate, incluidas dos Copas Libertadores y una Sudamericana. Sin embargo, su segundo ciclo con el club Millonario no estuvo a la misma altura.

Busco “no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique a mí, un equipo que intente ir al frente, que se destaque por una convicción y un espíritu”, agregó. Conocido por su estilo ofensivo, el Muñeco señaló que sus objetivos se cumplirán con “talento”, “exigencia”, “disciplina” y “trabajo”.

¿Cuáles serán los primeros partidos de Gallardo con Ecuador?

La primera prueba de Gallardo será el amistoso contra Corea del Sur, el 24 de septiembre. Luego, disputará la Copa Kirin, un torneo amistoso en el que jugará contra Japón el 1 de octubre. Si gana, enfrentará en una final a Nueva Zelanda o Panamá.

Gallardo adelantó que su primera nómina de convocados estará integrada por los jugadores que disputaron el Mundial de 2026, en el que Ecuador quedó eliminado en la segunda ronda. El DT reconoció que la Tricolor tiene una “gran calidad de futbolistas”.

“Hay mucho talento como para seguir acompañando, hay mucho talento para seguir potenciando, y las características de los futbolistas hoy indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba”, anotó.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, destacó la trayectoria de Gallardo, que también jugó en River y fue seleccionado nacional. El entrenador argentino es “una verdadera eminencia del fútbol sudamericano” y tiene “una identidad competitiva muy, muy clara”, dijo Egas.

“Esa cultura competitiva es la que queremos que siga fortaleciendo al fútbol ecuatoriano”, agregó Egas al destacar a la generación dorada de futbolistas que hoy integran la Tricolor.

Gallardo también tiene entre sus planes involucrarse en la formación de los jugadores juveniles, cuando Ecuador enfrentará un nuevo ciclo de eliminatorias tras el retiro de su máximo goleador histórico, Enner Valencia.

“El potencial de jóvenes futbolistas que hoy tiene el Ecuador tal vez sea una alternativa y una solución para de acá al próximo Mundial”, dijo el timonel. Ecuador es uno de los mayores animadores en la actualidad del fútbol de selecciones en la región, con jugadores que juegan en las ligas más exigentes del mundo.

De la mano de Gallardo, la Tricolor aspira llegar a su sexta cita mundialista y mejorar sus participaciones en el máximo torneo del fútbol.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué equipo dirigirá Marcelo Gallardo tras su paso por River Plate?
El entrenador argentino fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de fútbol de Ecuador.
¿Cuál será el primer partido oficial/amistoso de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador?
Su debut en el banquillo será el 24 de septiembre en un partido amistoso contra la selección de Corea del Sur.
¿En qué torneo amistoso participará Ecuador bajo la dirección de Gallardo en octubre?
Disputará la Copa Kirin, donde enfrentará a Japón el 1 de octubre y, según el resultado, jugará la final o el tercer puesto ante Nueva Zelanda o Panamá.
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