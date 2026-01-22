La compra de un jugador por el Manchester City cambió el destino de Marino Hinestroza: así se fraguó su llegada a Vasco

Bien dicen que no hay acto sin consecuencia. Es inexplicable, pero cierto: un movimiento, una decisión en algún lugar, puede cambiar el destino en otra parte: efecto mariposa lo han llamado. Este año ha estado lleno de ejemplos claros. Una orden dada en Washington “cambió” el rumbo de Venezuela. La compra de un futbolista inglés nacido en 2000, le abrió un nuevo futuro al colombiano Marino Hinestroza.
Así es la cosa. En enero del 2026, pleno inicio del mercado de invierno en Europa, el Manchester City de Pep Guardiola concretó el fichaje del extremo Antoine Semenyo, nacido en Londres hace 26 años, pero que juega en la Selección de Ghana, origen de sus padres.