x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La compra de un jugador por el Manchester City cambió el destino de Marino Hinestroza: así se fraguó su llegada a Vasco

El futbolista vallecaucano, de 23 años, está cerca de llegar al equipo de Río de Janeiro. Será compañero de Carlos Andrés Gómez.

  • El extremo Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en los títulos que consiguió en 2024 y 2025. Foto: Manuel Saldarriaga
    El extremo Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en los títulos que consiguió en 2024 y 2025. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 6 horas
bookmark

Bien dicen que no hay acto sin consecuencia. Es inexplicable, pero cierto: un movimiento, una decisión en algún lugar, puede cambiar el destino en otra parte: efecto mariposa lo han llamado. Este año ha estado lleno de ejemplos claros. Una orden dada en Washington “cambió” el rumbo de Venezuela. La compra de un futbolista inglés nacido en 2000, le abrió un nuevo futuro al colombiano Marino Hinestroza.

Así es la cosa. En enero del 2026, pleno inicio del mercado de invierno en Europa, el Manchester City de Pep Guardiola concretó el fichaje del extremo Antoine Semenyo, nacido en Londres hace 26 años, pero que juega en la Selección de Ghana, origen de sus padres.

El cuadro inglés pagó 84.5 millones de dólares al Bournemouth inglés, donde el futbolista brilló. En los 110 partidos que disputó anotó 32 goles y dio 13 asistencias. De ellas, 10 fueron durante el primer semestre de esta temporada. Eso llamó la atención del City. El negocio se cerró rápido. El futbolista ya brilló con el cuadro ciudadano, donde se ganó el puesto entre los titulares.

¿Qué tiene que ver ese movimiento con la llegada de Marino Hinestroza al Vasco da Maga?

En el fútbol moderno hay una facilidad que antes no se tenía: si alguien sale, de inmediato se reemplaza. Brasil es uno de los países que más llama la atención en el Viejo Continente para fichar futbolistas. El talento de sus jugadores y la competitividad del torneo pesan mucho. Por eso son, según datos de la CIES, el segundo país de Suramérica que más exporta al extranjero.

En los últimos años el balompié brasileño se ha dedicado a vender a Europa a sus nuevas joyas. Endrick salió del Palmeiras al Real Madrid en bien cumplió 18 años. Estevao se fue al Chelsea inglés en junio pasado, después de cumplir la mayoría de edad. Vasco da Gama, uno de los equipos tradicionales de Río de Janeiro, está a poco de cerrar la venta al Bournemouth inglés a Rayan, un extremo de 19 años.

El futbolista, que debutó como profesional en 2023 y suma 19 goles en os 74 partidos que ha disputado hasta el momento, se convertiría en el nuevo refuerzo del cuadro que se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Liga Premier de Inglaterra a cambio de 35 millones de dólares, aproximadamente. Será, sin duda, el gran salto de su carrera.

La salida de Rayan al balompié inglés le abrió la puerta a la llegada de Marino Hinestroza al Vasco. Desde diciembre se decía que el futbolista llegaría a Boca Junior de Argentina, después de su buen paso por Nacional. Sin embargo, concretar la operación no fue fácil. El elenco argentino no llegaba a un acuerdo con los verdes en lo financiero.

Entonces, apareció el equipo brasileño, donde juega el exinternacional Phillipe Coutinho y el colombiano Carlos Andrés Gómez, quien recientemente fue comprado a cambio de más de 4 millones de dólares. Hinestroza llegará a cambio de 5 o 6 millones de dólares a Vasco da Gama, que compró el 80% del pase del jugador. Los antioqueños se quedaron con el 20% restante, en caso de una futura venta.

El nuevo cuadro del futbolista colombiano se ubica en la tercera casilla del campeonato carioca 2026. El entrenador Fernando Diniz, recordado por ser campeón de Libertadores con Fluminense y dirigir a la Selección de su país, dijo que Hinestroza es un buen refuerzo, que tiene velocidad y despliegue físico y que espera que su llegada aporte al club.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida