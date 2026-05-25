Camila Osorio avanzó a segunda ronda en Roland Garros

La colombiana Camila Osorio logró por tercera vez su paso a la segunda ronda del Roland Garros, tras vencer a la rusa Yekaterina Aleksándrova, con parciales de 6-2 y 6-4. Antes, la cucuteña lo había logrado en las ediciones de 2022 y 2023; mientras que en 2021 se había despedido en primera ronda. La colombiana registró tres aces y cometió siete dobles faltas en el duelo ante Aleksandrova, pero tuvo una efectividad del 54% en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos con ese saque. Ya con el segundo logró el 59% de los puntos y contó con seis de siete break points.

Camila es la única nacional en el segundo Grand Slam del año, ya que el domingo fue eliminada, en primera ronda, Emiliana Arango. Ahora, en segunda ronda, Osorio se medirá a la kazaja Yúliya Putíntseva, duelo previsto para este miércoles, en horario que aún está por definir por parte de la organización en París. Puede leer: Colombia se quedó sin tenistas en Rabat: Camila Osorio perdió en cuartos de final de Marruecos De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, es la cuarta vez que una colombiana derrota a una preclasificada en París y la primera desde que lo hizo Mariana Duque en 2018 ante Anastasija Sevastova, número 20 del ranquin, en ese momento. El triunfo de Camila es el mejor de una nacional, una en la historia de este torneo, ya que venció a Ekaterina Alexandrova, número 14 del ranquin WTA y una de las favoritas para estar en instancias importantes.

En otros resultados importantes de colombianas en el Top-20 del mundo aparecen los triunfos de Fabiola Zuluaga en 2000 ante Jennifer Capriati de Estados Unidos, número 15, y Mariana Duque ante Anastasija Sevastova en 2018, posición 19. Entérese: Emiliana Arango es la nueva número uno del tenis nacional y quinta en la historia con mejor ranquin WTA Hay que recordar también que Camila es la mejor nacional en el ranquin WTA, ocupando la casilla 86, mientras que su rival, Putíntseva, aparece en la casilla 76. Con la kazaja, Camila ya ha hecho dupla en torneos como el US Open. Hasta el momento la mejor actuación de Osorio en un Grand Slam ha sido en Wimbledon en 2021, cuando alcanzó la tercera ronda.

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