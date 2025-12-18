¿Cuáles serían las fuertes sanciones que recibirían DIM y Nacional por los desmanes en la final de Copa?

¿Los desmanes que ocurrieron cuando terminó la final de la Copa Colombia entre DIM y Nacional se pudieron evitar? Muchos se lo preguntan. No hay una respuesta concreta, pero hay hipótesis de que sí. De alguna manera era previsible que ocurriera. La emocionalidad del encuentro deportivo tenía a más de un aficionado alterado.
La idea que dominaba entre las hinchadas era que se jugaba por el honor. Desde antes de que se jugara el partido corría el rumor de que los hinchas del Medellín se meterían a la cancha si su equipo no resultaba campeón. Una persona que suele ubicarse en norte expresó, días antes del encuentro, que si se daba el resultado en que terminó el partido “se podía armar un mierdero”.
