¿Cuáles serían las fuertes sanciones que recibirían DIM y Nacional por los desmanes en la final de Copa?

¿Los desmanes que ocurrieron cuando terminó la final de la Copa Colombia entre DIM y Nacional se pudieron evitar? Muchos se lo preguntan. No hay una respuesta concreta, pero hay hipótesis de que sí. De alguna manera era previsible que ocurriera. La emocionalidad del encuentro deportivo tenía a más de un aficionado alterado. La idea que dominaba entre las hinchadas era que se jugaba por el honor. Desde antes de que se jugara el partido corría el rumor de que los hinchas del Medellín se meterían a la cancha si su equipo no resultaba campeón. Una persona que suele ubicarse en norte expresó, días antes del encuentro, que si se daba el resultado en que terminó el partido “se podía armar un mierdero”. En contexto: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Ocurrió. Durante el encuentro hubo varias peleas: en sur, entre hinchas de Nacional; y en oriental, entre aficionados del DIM y miembros de las “disidencias” de la barra popular del elenco verdolaga.

Pero la más compleja arrancó en la parte baja de la tribuna norte. Pocos minutos antes del final del partido, los aficionados empezaron a tumbar las vallas que los separaban de la cancha. Se rumora que pretendían ingresar al terreno de juego en búsqueda de los futbolistas del cuadro rojo.

No lo lograron. Sin embargo, el personal de logística, todos vestidos de azul, salieron corriendo hacia el sector occidental parte baja cuando vieron la arremetida. La Policía debió intervenir. Hubo una disputa entre barristas y la fuerza pública. Unos lanzaban palos, tiraban patadas. Los otros respondían con aturdidores y emboscadas.

Lea más: Pánico en el Atanasio Girardot también afectó al profesor Montoya, que quedó en medio de los disturbios Mientras tanto, los futbolistas del Medellín entraron, después de que Wílmar Roldán dio la sensación de que la situación estaba controlada. En el sector sur del estadio los hinchas de Nacional festejaban. Los jugadores hacían lo propio con sus familias. Una parte de la logística disponía la tarima para la premiación.

Entonces aficionados del Medellín cruzaron de occidental a norte. Empezaron a pelear con algunos seguidores de Nacional que estaban en ese sector. Después avanzaron hacia la mitad de la cancha. La gente de la barra de Nacional que estaba en el terreno se percató. Una persona que estaba en el lugar le dijo a este diario que se involucraron en la situación porque pensaron que los adeptos rojos les pegarían a los jugadores verdes.

Ahí se armó la pelea que todo el mundo vio por redes sociales. Esta situación se pudo haber evitado de haber contado con un apoyo más grande de la fuerza pública.

¿Hay culpa en el Medellín?

Los equipos son los responsables de la logística y la seguridad de los eventos. En muchos casos, como pasa en Medellín, las barras populares son las encargadas de velar por el orden en los sectores donde se hacen. Este diario consultó en el Medellín, que era local, si desde el club habían tenido alguna responsabilidad por lo ocurrido: ingreso excesivo de pólvora, fallas de seguridad, entre otros aspectos. Respondieron que, por el momento, no se pronunciarán y que están en contacto con la Alcaldía y la Mesa del Fútbol para emitir un comunicado conjunto.

Se espera que las autoridades apliquen sanciones a los equipos por lo sucedido. El antecedente más cercano es lo que ocurrió en Cali en la final de la Copa del 2024, en la que Nacional venció a América, pero el juego no terminó porque lanzaron pólvora hacia la cancha al minuto 85. Aquella vez, la alcaldía sancionó la plaza con 6 jornadas sin público en todos los torneos. Siga leyendo: Periodista de Telemedellín fue agredida en medio de los hechos violentos en el Atanasio: “Apaga o se la daño” Entre tanto, Dimayor también debe tomar una decisión. Aduciendo al artículo 84, en sus numerales 1, 4, 5 y 6, del código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, donde se habla de la responsabilidad por la conducta de los espectadores, esa vez sancionaron con 6 jornadas sin público a los caleños. Podría pasar con DIM y Nacional.

