El mensaje viral de un niño a Messi: “Ya nos dio todo, que descanse y sea muy feliz”

Un video de pocos segundos de una sincera conversación entre un padre y su pequeño hijo sobre Lionel Messi bastó para conmover recientemente a millones de usuarios en redes sociales tras hacerse tendencia en todo el mundo.
Luego de conocerse la decisión del astro de poner fin a su ciclo con la Selección Argentina, a los 39 años, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar y la de un pequeño aficionado en particular destacó entre el resto y se convirtió en un fenómeno viral.
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