El mensaje viral de un niño a Messi: “Ya nos dio todo, que descanse y sea muy feliz”

Un video de pocos segundos de una sincera conversación entre un padre y su pequeño hijo sobre Lionel Messi bastó para conmover recientemente a millones de usuarios en redes sociales tras hacerse tendencia en todo el mundo. Luego de conocerse la decisión del astro de poner fin a su ciclo con la Selección Argentina, a los 39 años, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar y la de un pequeño aficionado en particular destacó entre el resto y se convirtió en un fenómeno viral. Le puede interesar: Video | Luis Suárez le ganó duelo a Dávinson: anotó en victoria del Sporting a Galatasaray en Champions

El niño identificado como “Salvi Goñi” fue el que envió el mensaje viral a Lionel Messi. FOTO: Tomada de redes sociales de @gonisantiago_

La reacción viral del pequeño Salvi

En la grabación, compartida recientemente por su padre en Instagram, el niño identificado como “Salvi Goñi” recibió la noticia del adiós del astro rosarino con la camiseta albiceleste. Lejos de romper en llanto o expresarse con molestia, el menor reaccionó con una sorpresiva templanza. “Bueno, si él lo decide, él siempre hace todo bien. Por algo decidió no jugar más. Nunca me voy a olvidar de todos los goles que gritamos con Messi. Como mil goles, pa. Qué feliz nos hizo. Messi es el más grande del mundo y Diego también”, afirmó el pequeño Salvi. Con estas palabras que para muchos en redes reflejaron “serenidad”, el pequeño expresó que se trata de una decisión merecida, reconociendo el recorrido y todo lo que el capitán le entregó al fútbol de su país a lo largo de su trayectoria.

“Yo estoy un poquito triste, pero si quiere descansar, hay que descansar. Se lo merece, tiene que descansar. Nos dio un montón de copas, nos dio un montón de alegrías, nos dio un montón de goles, no se le puede pedir más nada. Ya nos dio todo; lo único que descanse y sea feliz”, expresó. El registro audiovisual acumula hasta ahora cerca de 15 millones de reproducciones en Instagram y generó una ola de comentarios que destacaron el cariño y respeto de las nuevas generaciones hacia el histórico jugador número diez. “Pa, yo después le quiero mandar un mensajito a Messi. Que descanse y que sea muy feliz, que a nosotros nos dio todo. Y lo amo mucho, mucho y nunca me voy a olvidar de él”, aseguró el niño. Además, Salvi respondió cuáles fueron las enseñanzas que le dejó el futbolista argentino tras la pregunta de su padre: “¿Qué es lo que nos enseñó Messi?”.

“Ser educado adentro de la cancha y afuera de la cancha. Messi nos enseñó a ser buenas personas. Si no sale, no sale, no sale, intentamos, intentamos, intentamos y sale. Si no sale, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos... algún día lo lograrás. Sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale... te sale”, detalló Salvi. Al final, el papá le volvió a preguntar: ¿Y eso quién te enseñó todo eso? Y el pequeño hincha argentino concluyó con una respuesta que sorprendió a su padre y a todo el internet. “Messi, Maradona y vos”. Para saber más: Video | De la firma al empaque: crearon juguete inspirado en la carta de retiro de Messi y se convierte en fenómeno en redes

El contexto y las estadísticas del ‘10’ con Argentina

La noticia del retiro de Lionel Messi marcó el cierre de una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol de selecciones. A lo largo de su carrera con el combinado mayor de Argentina, el delantero disputó más de 180 partidos internacionales y se consolidó como el máximo goleador histórico de la albiceleste con más de 100 anotaciones.

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España. FOTO: Getty

Su trayectoria internacional incluye la obtención de la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022 y el punto más alto de su carrera con la consecución de la Copa Mundial de la Fifa en Catar 2022. Tras años de finales disputadas y reconocimientos individuales, el capitán argentino deja un legado estadístico e institucional sin precedentes en su país. También le puede interesar: Video | ¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anotó su gol 979 con un salto sostenido en una nueva victoria de Al-Nassr Bloque de preguntas y respuestas