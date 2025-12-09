Miguel Ángel Borja no va más con River y un grande mexicano sería su próximo destino, ¿de qué se trata?

La historia de Miguel Ángel Borja en River Plate llegó a su final durante la temporada 2025. En los últimos días, Marcelo Gallardo notificó al delantero que no hará parte del proyecto deportivo de 2026, lo que significa que el colombiano quedará libre una vez termine su contrato el próximo 31 de diciembre. Con la decisión, se cierra una etapa marcada por goles, altibajos y un vínculo fuerte con la tribuna del Monumental.
No es el único movimiento fuerte en el plantel, el club también confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Milton Casco y Federico Gattoni, todos parte de un ciclo que marcó época en River. En medio de estos cambios profundos, la pregunta por el futuro de Borja ya tiene respuesta, y su nuevo destino sorprende en el continente.