¡Pilas! Hasta el 23 de diciembre puede pagar sus deudas con el municipio de Medellín con descuento del 70% en intereses

Este beneficio tendrá vigencia hasta el 23 de diciembre, y es parte de una estrategia fiscal orientada a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias vencidas y promover el pago responsable y voluntario de los impuestos distritales.

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo con el fin de ofrecerles a los ciudadanos un descuento de 70 % en la tasa de los intereses para los contribuyentes que estén en mora en el pago de impuestos como predial, industria y comercio, y publicidad exterior, entre otros compromisos tributarios.

Para recibir el beneficio, los ciudadanos deberán realizar una solicitud a través del portal tributario de la Administración Distrital, pagar el capital adeudado y el 30 % restante de los intereses. En el caso de las sanciones por no declarar industria y comercio, la reducción pasará de 10 % a 5 %. El descuento no aplicará para conceptos no tributarios como multas de tránsito, salud o policía, arrendamientos y cargas urbanísticas.

Gracias a este descuento, durante el año fiscal pasado, el Distrito de Medellín recaudó cerca de $273.000 millones de impuestos que estaban en mora y con los que no contaba en el presupuesto inicial. Gracias a ellos s ehan podido financiar grandes obras de infraestructura, como el Gran Parque Medellín, en el que se invertirán cerca de $200.000 millones.

“Cuando la gente ve inversión y transparencia, encuentra que la ciudad está mejorando, como lo dicen todos los indicadores; la gente paga con gusto los impuestos y quienes, por alguna razón, han tenido una situación económica compleja y hoy estén mejor, se pueden poner al día. El dato que me reporta Hacienda, de 2002 a hoy, entre todas las deudas que pueden tener todas las personas con la ciudad es de $6.4 billones. Es muy importante ponerse al día y que estos recursos puedan ir a inversión social, a programas como Buen Comienzo, Cero Hambre, seguridad, malla vial, ‘Tacita de Plata’, educación, jardines infantiles y todas las grandes obras que estamos construyendo”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.

Con el propósito de mejorar la experiencia de los contribuyentes, la Alcaldía de Medellín dispone de cuatro puntos de atención para el pago de los impuestos distritales: centros comerciales El Tesoro, Los Molinos, Florida y Premium Plaza. Quienes prefieran pagar a través de canales digitales pueden hacerlo a través del sitio web de la Administración Distrital.