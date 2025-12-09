Fuga de agua en el Louvre dañó cientos de libros históricos, ¿qué está pasando en el museo más importante de Francia?

Una fuga de agua en el Museo del Louvre, en París, provocó daños en entre 300 y 400 libros históricos, lo que vuelve a poner al museo más visitado del mundo bajo el foco por sus problemas de infraestructura.

Según informó un portavoz del museo, la filtración ocurrió el pasado 26 de noviembre, cuando se abrió de manera accidental una válvula perteneciente a un sistema de plomería que ya no estaba en uso. Este sistema había sido desconectado meses atrás y está previsto que sea reemplazado dentro del plan de renovación que comenzará en septiembre de 2026.

Los libros afectados, que datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX, están relacionados con estudios de egiptología y documentación científica. Aunque son consultados por el público, el museo aclaró que no se trata de ejemplares únicos.