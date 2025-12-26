Cuando el fútbol regresa a sus raíces: el gesto de Borja y Viveros con su gente en Navidad

Hay gestos que trascienden el resultado de un partido y quedan grabados en la memoria colectiva. Así lo demostraron los futbolistas colombianos Miguel Ángel Borja y Kevin Viveros, quienes el pasado 24 de diciembre regresaron a sus lugares de origen no solo para reencontrarse con sus familias en Navidad, sino para devolverle a sus comunidades parte de lo que la vida y el fútbol les han dado. No volvieron con las manos vacías, y entre sonrisas, abrazos y gratitud, muchos pobladores los definieron con una frase que resume el sentir popular: “Son hombres de Dios”.
Borja, delantero de River Plate de Argentina y quien suena como posible refuerzo del Cruz Azul de México, regresó al barrio Escolar de Tierralta, Córdoba, el mismo que lo vio crecer. En medio de filas de niños y niñas, el goleador repartió regalos, pero también dejó escenas cargadas de simbolismo. Desde su vehículo sacó una pelota y, antes de entregarla, puso a prueba a un niño que lo miraba con ilusión. “Contrólala bien”, le dijo. El pequeño respondió con técnica: pecho, muslo y control limpio. “Uy, salió fino”, se escuchó entre los presentes. Borja, sorprendido, chocó la mano con el menor, lo abrazó y siguió su recorrido entre aplausos y sonrisas.