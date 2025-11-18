Wílmar Roldán no dirigirá ningún partido de los cuadrangulares y posiblemente también se pierda la final

Sin aún comenzar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II ya se conocería una de las grandes ausencias para la fiesta de fin de año. Se trata del árbitro mundialista Wílmar Roldán.

El juez antioqueño no tendría designaciones durante los cuadrangulares en donde ya clasificaron Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali en el grupo A; y Deportes Tolima, Fortaleza CEIF, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe en el grupo B.

Lea también: Wílmar Roldán está cerca de llegar a marca histórica en el arbitraje nacional, ¿de qué se trata?, acá le contamos

La razón por la cual no tendría apariciones Roldán se debe a una lesión, así lo reveló el periodista Eduardo Luis en Deportes RCN. El árbitro se habría lesionado en el partido entre Cúcuta y Jaguares correspondiente a los cuadrangulares del Torneo BetPlay.