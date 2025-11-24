x

Decretaron toque de queda en Yondó, Antioquia: tres personas han sido asesinadas en las últimas 24 horas

Según la Alcaldía de Yondó, se convocó a un Consejo de Seguridad para tomar acciones sobre la escalada violenta. Aquí los detalles.

  • La escalada violenta se debería a confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN. FOTO: Cortesía redes sociales
    La escalada violenta se debería a confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN. FOTO: Cortesía redes sociales
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

24 de noviembre de 2025
bookmark

La violencia azota nuevamente al municipio de Yondó. En las últimas horas, las autoridades reportaron que sicarios habrían acabado con la vida de dos hombres en un establecimiento de la zona, a unos 500 metros de la Alcaldía y a unos 100 metros de la base militar.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, las víctimas se encontraban sentadas en una mesa compartiendo cuando un sicario ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Los hombres asesinados fueron identificados como David Rodríguez de 51 años y Luis Ángel Marín de 56. La Policía del Magdalena Medio afirmó que además habrían dos personas heridas, una identificada como Jhon Jairo Gutiérrez Cabarcas de 28 años y otra de 56 aún sin identificar.

Le puede interesar: Antioquia, entre los departamentos más violentos para los líderes sociales en 2025: informe de Indepaz

Se presenta este hecho violento en el cual fallecen dos personas. En el momento se desplazó a los heridos al centro médico más cercano y creo que un herido fue trasladado a la ciudad de Barrancabermeja”, afirmó a EL COLOMBIANO, Yerson Antonio Ariza Rivera.

Hasta el momento, se confirmó que la Policía participó en una persecución durante varios minutos para atrapar a estos sicarios, pero debido a la dificultad que hay en las vías de acceso al municipio, no fue posible capturarlos.

Van tres muertos en las últimas horas

La escalada violenta tiene en alerta a las autoridades, por lo cual la Alcaldía de Yondó decretó toque de queda.

Sumado a esto, en las horas de la noche también tuvimos un homicidio en una vereda muy cercana del municipio, entre Yondó y Barrancabermeja. Una persona reconocida en el municipio, la asesinaron en un establecimiento unos sicarios. Por lo tanto, estoy decretando toque de queda a partir de las 7:00 p. m. y prohibición de parrillero hombre”, añadió el alcalde.

Según el mandatario, los recientes homicidios se deben a una confrontación entre el Clan del Golfo y ELN.

Entérese: Reacomodo del crimen en el Oriente antioqueño aumenta homicidios en un 11%

“Le hago un llamado al comercio para que me entienda sobre los decretos que vamos a sacar en este momento. Tenemos que tomar algunas acciones inmediatas. Yo también lo había manifestado en el Consejo de Seguridad anteriormente. Es una alerta que estaba dando sobre esa confrontación que hoy se vive en la zona rural y que se trasladó al casco urbano”, indicó.

Por el momento, se convocó a un Consejo de Seguridad en horas de la mañana para tomar acciones inmediatas, pues ya van 31 homicidios en Yondó este año, 15 casos más que el año pasado.

“Estamos solicitando más pie de fuerza. Sabemos que la Policía no cuenta con el suficiente en el casco urbano. Por eso ya le hicimos un llamado inmediato al general Martínez, que por favor nos ayuden. En este momento también al coronel del Ejército le solicitamos más presencia militar y estamos militarizando el pueblo para poder tener el control”, concluyó.

