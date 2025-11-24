Vicepresidente de Ecopetrol niega aumento injustificado de su patrimonio y anuncia acciones legales

Una serie de reportes de alerta sobre el patrimonio y la conducta del vicepresidente de Ecopetrol para la Región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, llevarían 10 meses sin avance interno, pese a que fueron entregados directamente al presidente de la compañía, Ricardo Roa. De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Coronell, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) notificó a Roa en febrero de 2024 sobre un presunto incremento patrimonial de $7.000 millones por parte de Forero. En contexto: Patrimonio del vicepresidente de Ecopetrol habría aumentado en $7.000 millones sin explicación, ¿Roa ignoró las alertas? La advertencia no partía de cero. Para cuando la UIAF envió el reporte, el ejecutivo —vinculado a Ecopetrol desde 2006— ya acumulaba varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Además, su nombre habría aparecido en otras investigaciones internas y externas.

Una de esas indagaciones fue realizada en 2016 por la firma FTI Consulting, contratada por la propia Ecopetrol. El documento habría identificado una alerta por “enriquecimiento sin justa causa por parte del señor Bernardo Forero Duarte”, según la cita hecha por Coronell. Sin embargo, la Gerencia de Asuntos Disciplinarios de la época decidió archivar el proceso bajo el argumento de que las presuntas conductas ya estaban prescritas. Ante esto, el mismo presidente Gustavo Petro pidió que “si este funcionario se enriqueció ilícitamente, el presidente de Ecopetrol debe actuar”.

¿Qué responde Forero frente al incremento de su patrimonio?