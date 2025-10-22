Millonarios empató con Bucaramanga y quedó prácticamente eliminado de la Liga Betplay

El empate de Millonarios 1-1 como local ante Bucaramanga lo dejó prácticamente eliminado de la Liga Betplay, y ahora necesita ganar todos los duelos que le restan en la competencia para tener opción matemática de luchar por ingresar a los ocho.
Millonarios, con 18 puntos, podría llegar a 30 si gana los duelos que le restan en la Liga ante Santa Fe, Envigado y Chicó como visitante; mientras que en casa debe enfrentar a Once Caldas. Solo así alcanzaría la clasificación entre los ocho.
