Ecopetrol cede casi el 50% de la producción de dos campos petroleros en Cesar a la canadiense Gran Tierra

Ecopetrol y la canadiense Gran Tierra Operations Colombia GMBH Sucursal suscribieron un acuerdo para impulsar la producción de hidrocarburos en los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en el departamento del Cesar.
El acuerdo contempla una inversión total de US$92,4 millones en el Área de Operación Directa Tisquirama, que será asumida en su totalidad por Gran Tierra y ejecutada durante los 40 meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.
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Una vez finalizadas las actividades, la compañía canadiense obtendrá el 49% de la producción base de ambos campos, así como el mismo porcentaje de la producción adicional que se genere.
En 2025, estos activos registraron una producción promedio de 2.500 barriles equivalentes de petróleo por día (bped); con las intervenciones previstas, se estima que esta cifra supere los 13.000 bped.
Con esta alianza, ambas compañías indicaron que ratifican su apuesta por dinamizar la actividad en el Valle Medio del Magdalena, una de las cuencas con mayor tradición y volumen de hidrocarburos en Colombia.