Los momentos más destacados de la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez en El Ubérrimo

El streamer colombiano Westcol entrevistó este domingo 10 de mayo al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la hacienda El Ubérrimo, en Montería, en una transmisión en vivo por la plataforma Kick que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Entre tragos de guaro, poemas declamados por el expresidente, un recorrido por la finca y una conversación que mezcló política, historia personal y controversia, estos son los momentos más destacados. Westcol es uno de los streamers colombianos con mayor audiencia, conocido por sus transmisiones en vivo en plataformas digitales y por llevar a figuras públicas a formatos informales y cercanos. Semanas atrás entrevistó al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, y ha dicho que su objetivo es acercar el debate político a las audiencias jóvenes que lo siguen. Es por esto que llegó hasta El Ubérrimo, a transmitir en vivo un encuentro de más de 3 horas que le hizo a Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes de la política colombiana, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y fundador del partido Centro Democrático. También le puede interesar: ¿A Westcol le pagaron por entrevistar a Petro? Esto fue lo que respondió Lo más comentado en redes sociales, hasta el ahora, ha sido el momento en el que resaltó la importancia del uso de la fuerza para enfrentar los grupos criminales como último recurso. Recordó que dentro de sus políticas de seguridad buscó mediar de diferentes maneras con guerrilleros de las Farc-EP pero que al final debió de usar la fuerza como último recurso: “Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron. ¿Qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana”, afirmó el exmandatario.

Falsos positivos: “nunca incentivamos delitos”

Otro de los momentos comentados ocurrió cuando Westcol le preguntó a Uribe por los llamados “falsos positivos”, término con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército colombiano durante su gobierno: militares que asesinaban a civiles y los presentaban como guerrilleros muertos en combate para inflar resultados de la Fuerza Pública. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) — el tribunal de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc — documentó recientemente 7.837 víctimas de este tipo de crímenes. Uribe reconoció que esas ejecuciones ocurrieron, pero rechazó que hubiera una política estatal que las promoviera. “Nosotros nunca incentivamos delitos, ni se premió a alguien por delitos en las fuerzas armadas”, afirmó, y calificó las acusaciones en su contra de “difamaciones”.

”Paraco”: un apodo que le duele

Otro clip ampliamente compartido fue la reacción de Uribe al apodo de “paraco” - término coloquial para referirse a los paramilitares, grupos armados de extrema derecha que operaron en Colombia y cometieron masacres y crímenes contra la población civil —. Sus detractores lo han relacionado históricamente con estas estructuras. El expresidente rechazó esas acusaciones y aseguró que durante sus gobiernos combatió tanto a las guerrillas como al paramilitarismo. “Aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo. Entonces uno dice: ‘Este país necesita seguridad’. Ah, paraco”, dijo, después de confesar que ese apelativo le duele.

Su hermano y los procesos judiciales

Westcol también le preguntó por personas de su entorno con procesos abiertos. Uribe se refirió a su hermano Santiago Uribe Vélez, quien fue condenado por su presunta vinculación con Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar de Yarumal, Antioquia. El expresidente aclaró que su hermano no está en prisión y que el caso está en revisión ante la Corte. “A mi hermano le tenían un proceso desde el 94, primero lo absolvieron, luego lo condenaron, ahora está en revisión. Tan injusto. Mi hermano no tiene plata para financiar paramilitares”, dijo.

También habló sobre su relación con el senador Iván Cepeda, con quien sostuvo una larga batalla judicial. “Le he dado la cara a la justicia ante tanta infamia. No he cometido un delito, ni me he robado un peso”, afirmó.

Sus críticas al gobierno de Petro

Uribe también aprovechó varios momentos para exponer sus críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordó que alguien en Anserma, Caldas, lo llamó “el gobierno de los aumentos: aumenta la coca, aumenta el atraco, el asesinato, están aumentando las masacres”. Además, se ha hecho viral la corrección de Uribe a Westcol sobre la reducción de la jornada laboral. Cuando Westcol le contó que Petro le había dicho que Uribe era el responsable de la reducción de la jornada laboral, el expresidente respondió sin rodeos: “No le dijo la verdad, le mintió”. Este ha sido uno de los clips más comentados. Entérese: Lo que empezó con Westcol terminó en que Uribe corrigió a Petro por la jornada laboral

También expresó preocupación por los costos energéticos y la informalidad laboral. “Muchas empresas no generan empleo hoy, les da miedo por los impuestos. El 70% de los nuevos trabajos son informales, de rebusque”, dijo. Y volvió a advertir sobre la posibilidad de una constituyente: “Eso es lo que me preocupa de Petro y Cepeda, que ellos quieren el poder absoluto como Castro y como Chávez.”

El recorrido por El Ubérrimo

La transmisión también tuvo momentos más relajados. Uribe le mostró a Westcol varios objetos de su hacienda: cuadros de la artista antioqueña Débora Arango, uno de una paloma encargado cuando era gobernador, y un fusil que le pidió cuando fue presidente para acompañarlo con la frase: “El único fusil no oficial que se acepta en Colombia es el de Débora Arango”. Así mismo le mostró esculturas de madera del artista Javier Giraldo; y una colección de bastones que recibió como regalo durante sus años como dirigente político en La Guajira, la Amazonía y la Sierra Nevada. También le presentó sus animales: gallinetas, pavos reales jaspiados y varios ponis. Uno de ellos, llamado Chente, nació el día que murió el cantante Vicente Fernández. Uribe le propuso un negocio a Westcol: “Si usted lo rifa entre todas las personas que lo siguen para una obra social que usted quiera, se lo regalo.”

Confesiones de Westcol