Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026

La Fifa entidad rectora del fútbol mundial, anunció la alianza con la plataforma de TikTok para el cubrimiento especial del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. En su comunicado, la Fifa menciona que “TikTok, una de las redes sociales de contenido en vídeo más importantes y dinámicas del mundo, y por ello, se convertirá en la primera plataforma preferente de la entidad”. De acuerdo con lo expresado por el ente rector del fútbol mundial, “la iniciativa reforzará el nivel de colaboración e integración de TikTok y la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que permitirá a la red social ofrecer una cobertura exhaustiva de la competencia —con más contenido original— y ser la plataforma de referencia para aficionados y creadores durante el torneo”.

Esta decisión fue tomada, según referenci Fifa, luego del “cosechado por la pionera colaboración entre la FIFA y TikTok durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que acumuló miles de millones de visitas”. Fifa aclaró que, “el acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2026, también brindará oportunidades únicas en TikTok a los titulares de los derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como la posibilidad de retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para TikTok”.

La rectora del fútbol mundial, también aclaró que “las cadenas de retransmisión también podrán monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios prémium de TikTok. Por último, la plataforma digital aplicará políticas contra la piratería para promover y proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA”. Finalmente, resaltó que, “el objetivo de la Fifa es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, dijo Mattias Grafström, secretario general de la Fifa. Grafström resaltó que, “se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte”.

Esta alianza le permitirá a los aficionados disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes, consultar información sobre los partidos y la venta de entradas, y disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y filtros personalizados o funciones de gamificación. Además, por primera vez, la FIifa y TikTok desarrollarán un programa especial para un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo, que tendrán acceso a momentos exclusivos, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento. De esta manera, los aficionados podrán seguir las vivencias y experiencias de los creadores de TikTok durante el Mundial. Asimismo, un grupo nutrido de creadores tendrá la oportunidad de utilizar imágenes de archivo de la Fifa y crear contenido con ellas.