A estas se suma la del capitán Sebastián Gómez, quien finalmente llegó a un acuerdo con el Coritiba de Brasil, equipo que mejoró su oferta para hacerse a los servicios del jugador.

Previo a este compromiso, el técnico William Amaral se refirió a la salida de futbolistas del cuadro verdolaga. “Me preguntaba cuándo termina la entrada y salida de jugadores, porque esto no es bueno para el equipo ni la estabilidad emocional de quienes lo conforman. Si no podemos crear rutinas, no podremos conseguir lo que pretendemos, si hay tantos cambios es muy difícil tener estabilidad”.